Исполком профсоюза игроков НХЛ одобрил коллективный договор с лигой

ТАСС, 8 июля. Исполнительный комитет профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одобрил коллективное соглашение с лигой. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Действующее коллективное соглашение истекает после сезона-2021/22. Ранее журналист телеканала TSN Пьер Лебрюн сообщил, что в новом коллективном соглашении будет прописана возможность участия игроков НХЛ в Олимпийских играх 2022 и 2026 годов.

Сообщается, что исполком передал договор игрокам, которые проведут ратификационное голосование. Решение будет объявлено 10 июля.

Игроки НХЛ участвовали в Олимпиадах с 1998 по 2014 год. Лига отказалась приостанавливать сезон на время зимних Игр 2018 года в Пхёнчхане. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине, в 2026 году Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.