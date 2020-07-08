Белорусская федерация легкой атлетики готова рассматривать заявления россиян о переходах

Действующая чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене 2 июля заявила журналистам, что не исключает вариант ухода из сборной России из-за ситуации во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Другие лидеры российской легкой атлетики Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков во вторник сообщили в эфире "Матч ТВ", что также не исключают переход под флаг другой страны. Один из самых перспективных прыгунов с шестом в мире Матвей Волков, как заявил ТАСС его отец, уже занимается вопросом оформления другого спортивного гражданства.

"Если к нам будут приходить предложения о переходе из какой бы ни было страны, то было бы непорядочно их не рассматривать, - сказал Девятовский. - А что касается ситуации с российскими легкоатлетами, то мы внимательно следим за ней и переживаем за спортсменов, потому что это близкие нам люди, у которых есть ограниченное время, чтобы оставить свой след в спорте. И по-человечески, и по-спортивному мне очень жаль, что те же Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков, которые являются лидерами мировой легкой атлетики, стали заложниками ситуации. Поэтому их сегодняшнее беспокойство я как бывший спортсмен прекрасно понимаю".