Белорусская федерация легкой атлетики готова рассматривать заявления россиян о переходах

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Белорусская федерация легкой атлетики (БФЛА) готова рассматривать заявления российских легкоатлетов о желании получить спортивное гражданство Белоруссии, чтобы иметь возможность выступать на международных соревнованиях. Об этом сообщил ТАСС президент БФЛА Вадим Девятовский.
Действующая чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене 2 июля заявила журналистам, что не исключает вариант ухода из сборной России из-за ситуации во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Другие лидеры российской легкой атлетики Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков во вторник сообщили в эфире "Матч ТВ", что также не исключают переход под флаг другой страны. Один из самых перспективных прыгунов с шестом в мире Матвей Волков, как заявил ТАСС его отец, уже занимается вопросом оформления другого спортивного гражданства.
"Если к нам будут приходить предложения о переходе из какой бы ни было страны, то было бы непорядочно их не рассматривать, - сказал Девятовский. - А что касается ситуации с российскими легкоатлетами, то мы внимательно следим за ней и переживаем за спортсменов, потому что это близкие нам люди, у которых есть ограниченное время, чтобы оставить свой след в спорте. И по-человечески, и по-спортивному мне очень жаль, что те же Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков, которые являются лидерами мировой легкой атлетики, стали заложниками ситуации. Поэтому их сегодняшнее беспокойство я как бывший спортсмен прекрасно понимаю".
"Я желаю, чтобы Всероссийская федерация легкой атлетики и World Athletics как можно быстрее договорились. Знаю, что условия для исправления ситуации были заранее оговорены, но сейчас мне тяжело объяснить, почему все пошло не так. И эмоциональные заявления о желании сменить спортивное гражданство ради будущих выступлений я бы не осуждал. И если в Белорусскую федерацию легкой атлетики будут приходить предложения, то мы, повторюсь, будем их рассматривать, но никакой политической составляющей в этих действиях не будет", - заключил собеседник ТАСС, выигравший на Олимпиаде-2008 серебро в метании молота.
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в конце июля может принять решение о полном запрете для российских спортсменов выступать на международных соревнованиях в любом статусе. Причиной для этого может стать отказ Всероссийской федерации легкой атлетики выплатить в срок (до 1 июля 2020 года) штраф в размере $5 млн, который был наложен World Athletics на ВФЛА за причастность к махинациям с документами прыгуна в высоту Данила Лысенко, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.
Также совет может дать рекомендацию конгрессу World Athletics полностью исключить ВФЛА из международной федерации. В случае полного исключения ВФЛА сборная России по легкой атлетике может пропустить вторую для себя Олимпиаду.