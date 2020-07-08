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Футбол в России

Медведев: находящийся в аренде в "Сочи" Кокорин имеет право сыграть в матче с "Зенитом"

Встреча между командами пройдет 8 июля
Александр Кокорин Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Александр Кокорин
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Нападающий футбольного клуба "Сочи" Александр Кокорин имеет право сыграть против "Зенита", которому он принадлежит. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев.

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Матч 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между "Зенитом" и "Сочи" пройдет в среду в Санкт-Петербурге (начало - 18:00 мск). Кокорин перешел из "Зенита" в Сочи в начале этого года на правах аренды. Срок его арендного договора истечет по окончании сезона-2019/20. В составе "Сочи" также играет на правах аренды и полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой.

"Дело не в решении [об участии Кокорина в матче против "Зенита"], а в выполнении контрактных прав и обязательств, - сказал Медведев. - По отношению к Кокорину они выполнены, по отношению к Мостовому не выполнены. Пока, по крайней мере, Кокорин имеет право играть, а будет ли - это уже вопрос к "Сочи".

"Обыгрывать соперника в сильнейшем составе всегда приятнее, чем в ослабленном. Тем более мы задачу в чемпионате выполнили, но сегодня особенный матч, когда будут вручать кубок и медали. Хочется, чтобы это торжественное событие предваряла наша победа", - добавил гендиректор "Зенита".

В составе "Сочи" Кокорин провел восемь матчей, в которых забил семь мячей.

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