РУСАДА в 2020 году выявило 84 нарушения спортсменами правил доступности для тестирования

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые шесть месяцев 2020 года выявило 84 случая нарушения спортсменами правил доступности для допинг-тестирования, из которых 12 - в июне. Об этом сообщила ТАСС в среду заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
"В июне нашими сотрудниками было выявлено 12 нарушений правил доступности для тестирования, - сообщила Пахноцкая. - Всего за первые полгода было зафиксировано 84 нарушения. В 48 случаях речь идет о пропущенных тестах, в 36 - о непредоставлении информации о местонахождении".
В 2019 году РУСАДА зафиксировало 312 случаев нарушения правил доступности для тестирования (239 - пропущенные тесты, 73 - непредоставление информации о местонахождении). В 2018 году была закончена обработка 349 нарушений правил доступности для тестирования, при этом 84 случая не были признаны таковыми. В 2017 году было выявлено 173 нарушения (150 признаны).
Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, все профессиональные спортсмены, включенные в пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать местонахождение в определенный период времени. В случае трехкратного нарушения правил доступности в течение 12 месяцев спортсмены могут быть дисквалифицированы на срок до четырех лет.