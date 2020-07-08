РУСАДА в 2020 году выявило 84 нарушения спортсменами правил доступности для тестирования

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые шесть месяцев 2020 года выявило 84 случая нарушения спортсменами правил доступности для допинг-тестирования, из которых 12 - в июне. Об этом сообщила ТАСС в среду заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"В июне нашими сотрудниками было выявлено 12 нарушений правил доступности для тестирования, - сообщила Пахноцкая. - Всего за первые полгода было зафиксировано 84 нарушения. В 48 случаях речь идет о пропущенных тестах, в 36 - о непредоставлении информации о местонахождении".