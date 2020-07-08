Стадион "Динамо" готов принять матчи сборной России по футболу в Лиге наций

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Столичный стадион "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" готов организовать и провести матчи сборной России по футболу в Лиге наций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УК "Динамо".

Ранее Российский футбольный союз (РФС) сообщил о том, что домашние матчи сборной России в Лиге наций сезона-2020/21 пройдут в Москве. Первую домашнюю встречу российская команда проведет 3 сентября против сборной Сербии, затем россияне дома сыграют с командами Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября). Начало всех матчей запланировано на 21:45 мск, стадионы, на которых пройдут игры, будут объявлены позднее.

"Если будет принято решение о проведении матча на "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо", наш комплекс полностью готов и обладает всеми необходимыми ресурсами, включая современное техническое оснащение и идеальную логистику, для организации подобных соревнований на высшем уровне. Благодаря возобновлению чемпионата России все системы обеспечения стадиона предварительно прошли соответствующую диагностику, работают в полном объеме и могут быть использованы на международных матчах с участием нашей сборной", - говорится в сообщении.

Стадион "Динамо" во время футбольных матчей вмещает 25,7 тыс. человек, во время концертных мероприятий - 33 тыс.

Ранее директор по коммуникациям олимпийского спорткомплекса "Лужники" Артур Селищев сообщил ТАСС, что руководству комплекса пока не поступал запрос от РФС на проведение матчей Лиги наций.