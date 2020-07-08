Фестиваль интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры" пройдет 26 июля

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Гольф-клуб "Завидово" 26 июля примет международный фестиваль интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры". Об этом ТАСС сообщили организаторы фестиваля.

В мероприятии примут участие российские команды, а также зарубежные, составленные из сотрудников посольств. Также на турнире выступят профессиональные гольфисты и шахматисты, депутаты Государственной думы, представители органов исполнительной власти и бизнеса. Участие в турнире подтвердили олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы Светлана Журова, олимпийский чемпион по современному пятиборью, депутат Государственной думы Дмитрий Сватковский, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Шиманская, олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков.

"Идея фестиваля - объединить два вида спорта: шахматы и гольф. Программа фестиваля состоит из трех турниров, проходящих в один день: двух по гольфу и одного по шахматам. Важно, что участие в турнире принимают зарубежные спортсмены, при этом команды комплектуются силами дипломатических представительств. В прошлом году турнир прошел на очень высоком уровне, и уверен, что и в этом году команда организаторов не подведет", - сказал председатель оргкомитета фестиваля, первый вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Первый турнир прошел в 2019 году в Московском городском гольф-клубе. В нем приняли участие Жуков, Журова, Сватковский, заместитель руководителя аппарата правительства России Андрей Логинов, а также профессиональные гольфисты.

Соревнования гольфистов прошли в двух видах - обычный турнир и состязания на точность ударов. Победу в классическом турнире одержала команда Андрея Зверева и Бориса Старикова. В соревновании в ударах на точность лучшими стали Жуков и Алексей Матросов. В шахматном турнире победу одержал бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев.