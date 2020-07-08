Фомина: женской сборной РФ по футболу нужно минимум пять лет, чтобы войти в число лидеров

МОСКВА 8 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по футболу сможет войти в число лучших команд мира и претендовать на медали крупных турниров как минимум через пять лет. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 24" высказала главный тренер женской сборной России Елена Фомина.

Сборная России дважды участвовала в мировых первенствах - в 1999 и 2003 годах. В обоих случаях российские футболистки доходили до стадии четвертьфинала. На данный момент россиянки занимают 24-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

"Если мы измеряем по одной игре, то, наверное, мы не так сильно отстаем от сильнейших, а если брать систему и структуру, то отставание есть. Понятное дело, чтобы ликвидировать его, требуется время, это не быстрый процесс. Мы не сможем завтра стать чемпионами мира, хотя очень этого хотим. Для того, чтобы выйти на уровень сильнейших команд и бороться за медали, нам надо минимум лет пять, а может, и больше", - сказала Фомина.

Женский чемпионат мира проводится с 1991 года. Чаще всего победительницами турнира становились футболистки сборной США - четыре раза. Они же являются действующими чемпионками мира.