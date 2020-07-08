Президент РПЛ Прядкин назвал историческим досрочное чемпионство "Зенита"

Петербургский "Зенит" в воскресенье досрочно стал чемпионом России, обыграв "Краснодар" (4:2) на его поле в матче 26-го тура РПЛ. Вручение кубка и золотых медалей петербургскому клубу состоится 8 июля после игры 27-го тура против "Сочи".

"Поздравляю болельщиков, руководство, игроков и тренерский штаб "Зенита" с завоеванием шестого чемпионства в Российской премьер-лиге! "Зенит" выигрывает титул второй год подряд, и приятно видеть, как развивается команда. Защитить чемпионство всегда сложнее, но главному тренеру Сергею Семаку удалось мотивировать команду и раскрыть потенциал игроков. В этот непростой сезон, прервавшийся из-за пандемии коронавируса, "Зенит" не растерял преимущества, выступил стабильно и показал яркую игру", - сказал Прядкин.

"Это чемпионство историческое по нескольким причинам, - отметил президент РПЛ. - Еще никто не выигрывал золотые медали так рано - в 26-м туре. В матче с прямым конкурентом "Краснодаром" "Зенит" показал уверенную игру, встреча получилась по-настоящему чемпионской. Несмотря на поражение краснодарцев, хочу отметить, что матчи этих клубов получаются яркими, эмоциональными, привлекают зарубежную аудиторию - это противостояние уже воспринимается как новая классика российского футбола".

Несмотря на то, что чемпион России уже определен, Прядкин выразил уверенность в том, что концовка сезона будет непредсказуемой. "Зенит" станет первым обладателем нашего нового трофея. Уверен, все чемпионы и болельщики оценят его красоту. Хочу обратиться ко всем футбольным болельщикам: несмотря на определение чемпиона Тинькофф-РПЛ, впереди еще множество интересных матчей, борьба за еврокубковые места, полуфиналы и финал Олимп - Кубка России. Концовка сезона будет непредсказуемой и захватывающей", - резюмировал глава премьер-лиги.