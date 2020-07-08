ВФЛА намерена судиться в случае лишения россиян нейтрального статуса

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) намерена обратиться в суд в случае лишения россиян возможности выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе. Об этом в эфире "Матч ТВ" заявил глава национальной федерации Евгений Юрченко.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в конце июля может применить новые санкции к ВФЛА, не исключено, что российским легкоатлетам могут запретить выступать на международных соревнованиях в любом статусе.

"Лишение нейтрального статуса - чудовищное нарушение прав спортсменов. И я считаю, его обязательно нужно отстаивать в суде", - сказал Юрченко.

Новые санкции к ВФЛА могут быть применены за невыплату штрафа в размере $5 млн, который был наложен за причастность прежнего руководства национальной федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификациям документов по делу обвиняемого в нарушении антидопинговых правил серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко. Штраф должен был быть выплачен до 1 июля включительно, однако в назначенный срок деньги так и не были переведены. World Athletics 2 июля заявила, что ситуация вокруг ВФЛА станет предметом обсуждения на заседании совета 29-30 июля.