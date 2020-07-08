Сироткин выступит в сезоне GT World Challenge Europe Endurance Cup в 2020 году

ТАСС, 8 июля. Российский пилот Сергей Сиротикн в сезоне 2020 года примет участие в гонках на выносливость GT World Challenge Europe Endurance Cup в составе команды SMP Racing. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Я очень рад, что в этом году у меня будет полноценная гоночная программа в новой для меня серии. Со своей стороны я крайне мотивирован сработаться с моими напарниками Мигелем Молиной и Давиде Ригоном и добиться максимально возможного результата. После первых тестов я очень доволен, как у меня складываются отношения со всем коллективом, который обслуживает наш автомобиль. Я получил представление о поведении машины и уверен, что быстро акклиматизируюсь в новой для себя среде, надеюсь, начиная уже с первой гонки мы сможем бороться за самые высокие места", - сказал Сироткин.

Ранее стало известно, что Сироткин будет выполнять роль резервного пилота команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Рено". Как говорится в сообщении, россиянин будет совмещать обе роли.

Сироткин является пилотом программы развития российского автоспорта SMP Racing. Помимо выступления за "Уильямс" и "Рено", в разное время он являлся тест-пилотом "Заубера" и "Макларена".

GT World Challenge Europe Endurance Cup пройдет в четыре этапа, первый состоится 25 июля в Италии, заключительный - 15 ноября во Франции. В октябре в рамках серии в Бельгии пройдет гонка на выносливость "24 часа Спа".