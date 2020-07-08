Биатлонистка Кайшева будет готовиться к сезону отдельно от сборной

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Ульяна Кайшева приняла решение начать подготовку к сезону по индивидуальному плану, от сборов в составе национальной команды она отказалась. Об этом ТАСС рассказал старший тренер резерва женской сборной России Сергей Коновалов.

В среду резервная команда начнет первый предсезонный сбор. Он проходит в Чайковском Пермского края и продлится до 28 июля.

"Кайшева изъявила желание остаться на самоподготовке, работать индивидуально с региональной командой", - сказал Коновалов.

Кайшевой 26 лет, она представляет Удмуртскую Республику. В 2012 году спортсменка стала чемпионкой юношеских Олимпийских игр в Инсбруке, годом позже - четырехкратной чемпионкой мира среди девушек. Была в числе четырех российских биатлонистов, которых допустили к участию в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

В минувшем сезоне Кайшева выступила на чемпионате Европы и в одной гонке Кубка мира - в чешском Нове-Место она стала 86-й в спринте.