РУСАДА получило 28 запросов от атлетов на использование запрещенных препаратов для лечения

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по июнь 2020 года получило от российских спортсменов 28 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE). Об этом сообщила ТАСС в среду заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"В июне РУСАДА получило пять запросов от спортсменов, в мае - два, в апреле - один, - сказала Пахноцкая. - Всего за первые полгода поступило 28 запросов, в то время как за весь 2019 год - 104".

Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вещества.