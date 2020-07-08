World Athletics не будет разглашать имена атлетов РФ, желающих выступать за другую страну

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) намерена держать в тайне всю информацию о легкоатлетах, подавших заявления о смене спортивного гражданства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе World Athletics.

Действующая чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене 2 июля заявила, что не исключает вариант с уходом из сборной России из-за ситуации во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Другие лидеры российской легкой атлетики - Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков - во вторник в эфире "Матч ТВ" сообщили, что не исключают вариант перехода в сборную другой страны. Один из перспективных шестовиков мира Матвей Волков, как заявил ТАСС его отец, уже занимается вопросом оформления спортивного гражданства другой страны.

"World Athletics не намерена давать какую-либо информацию о легкоатлетах, выразивших желание выступать за другую страну, до тех пор, пока их заявления не будут удовлетворены" - отметила представитель пресс-службы.

Совет World Athletics в конце июля может принять решение о полном запрете для российских спортсменов выступать на международных стартах в любом статусе. Причиной для такого вердикта является отказ ВФЛА выплатить в срок (до 1 июля включительно) штраф в размере $5 млн, который был наложен World Athletics на ВФЛА за причастность к махинациям с документами легкоатлета Данила Лысенко, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.

Существует вероятность того, что ВФЛА будет полностью исключена из World Athletics. В таком случае сборная России по легкой атлетике рискует пропустить вторую Олимпиаду подряд.