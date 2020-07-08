Резервный арбитр матча РПЛ "Ростов" - "Уфа" Чистяков заразился коронавирусом

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Тест на коронавирус арбитра Артема Чистякова, который должен был работать в среду на матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Чистяков должен был выполнять роль резервного арбитра на матче 27-го тура РПЛ между "Ростовом" и "Уфой". Вместо Чистякова резервным арбитром будет Владимир Сельдяков.

Чистяков стал вторым арбитром РПЛ, который заразился коронавирусом. 18 июня инфекция была выявлена у ассистента арбитра Максима Гаврилина, который должен был работать на матче 23-го тура "Арсенал" - "Спартак".