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Футбол в Англии

СМИ: футболист "Тоттенхэма" Дайер дисквалифицирован на четыре матча за драку с фанатом

В матче Кубка Англии между "Тоттенхэмом" и "Норвичем" игрок забрался на трибуну и устроил потасовку с одним из болельщиков

ТАСС, 8 июля. Полузащитник английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Эрик Дайер дисквалифицирован на четыре матча за потасовку с болельщиком. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на радиовещательную корпорацию BBC.

4 марта в матче Кубка Англии между "Тоттенхэмом" и "Норвичем" Дайер забрался на трибуну и устроил потасовку с одним из болельщиков. Как сообщает источник, Дайеру выдвинуто обвинение в неподобающем поведении угрожающего характера, также он получил денежный штраф в размере €40 тыс.

Дайер пропустит четыре из оставшихся пяти матчей чемпионата Англии.

Он выступает за клуб с 2014 года, в текущем сезоне полузащитник провел 29 матчей во всех турнирах, отдав две результативные передачи.

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