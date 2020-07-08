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Кризис в российской легкой атлетике

Юрченко: действия World Athletics в отношении атлетов РФ растаптывают принципы олимпизма

Глава ВФЛА уверен, что до смены спортивного гражданства российскими легкоатлетами дело не дойдет
Глава ВФЛА Евгений Юрченко Александр Щербак/ТАСС
Описание
Глава ВФЛА Евгений Юрченко
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) растаптывает принципы олимпизма, отказываясь выдавать нейтральный статус российским атлетам. Такое мнение ТАСС высказал глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко.

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Совет World Athletics в конце июля может принять решение о полном запрете для российских спортсменов выступать на международных стартах в любом статусе. Причиной для такого вердикта является отказ ВФЛА выплатить в срок (до 1 июля включительно) штраф в размере $5 млн, который был наложен World Athletics на ВФЛА за причастность к махинациям с документами легкоатлета Данила Лысенко, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.

"Наши чистые легкоатлеты являются достоянием как российского, так и мирового спорта, - сказал Юрченко. - Государство вложило немало денег, чтобы подготовить их и сделать конкурентоспособными на мировом уровне. Высказывания о возможной смене гражданства очень расстраивают меня как гражданина России и руководителя федерации, но я в определенной степени понимаю их, это реакция на ту несправедливость, которую демонстрирует в отношении наших нейтральных спортсменов World Athletics и ее глава Себастьян Коу, который не по своей вине сам выступал без флага на московской Олимпиаде в 1980 году. И сейчас этот человек буквально растаптывает принципы олимпизма, отбирая у наших легкоатлетов даже нейтральный статус".

"Но я надеюсь, что до смены гражданства дело не дойдет, ВФЛА совместно с руководством российского спорта сумеет путем переговоров с World Athletics прийти к правильному решению, которое будет принято в интересах чистых спортсменов", - добавил Юрченко.

2 июля действующая чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что не исключает вариант с уходом из сборной России из-за ситуации во Всероссийской федерации легкой атлетики. Другие лидеры российской легкой атлетики - Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков - во вторник в эфире "Матч ТВ" сообщили, что не исключают вариант перехода в сборную другой страны. Один из перспективных шестовиков мира Матвей Волков, как заявил ТАСС его отец, уже занимается вопросом оформления спортивного гражданства другой страны.

Теги
Кризис в российской легкой атлетикеЮрченко, Евгений Валерьевич
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