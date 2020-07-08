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Летние неолимпийские виды спорта

Кубок мира по хайдайвингу пройдет 15 августа в Крыму

В турнире примут участие 20 лучших спортсменов мира
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Кубок мира по хайдавингу с участием ведущих спортсменов планеты пройдет 15 августа в Ялте. Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко.

Лучшие хайдайверы мира несколько лет подряд приезжали в Симеиз Ялтинского района для участия в соревнованиях по клифф-дайвингу - разновидности прыжков в воду с экстремальных высот.

"15 августа в Крыму, в Ялте, пройдет Кубок мира по хайдайвингу, - сказал Власенко. - На него приедут 20 лучших спортсменов со всего мира. Мы надеемся, что за соревнованиями смогут наблюдать 30 тысяч зрителей".

В рамках турнира состоится шоу синхронисток.

Клифф-дайвинг отличается от хайдайвинга тем, что спортсмены совершают прыжки с отвесных скал в естественные водоемы. В хайдайвинге они прыгают с 27-метровой вышки в специальный бассейн.

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