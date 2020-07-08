Тренер Шубенкова не верит, что легкоатлет готов сменить российское гражданство

"Я не думаю, что последние слова Шубенкова о том, что он якобы может сменить гражданство, стоит расценивать всерьез. Для себя вариант переезда в другую страну я исключаю. Да и он, думаю, тоже", - сказал Клевцов.

Шубенков во вторник в эфире "Матч ТВ" заявил, что при определенных неблагоприятных обстоятельствах он не исключает для себя смены спортивного гражданства, чтобы иметь возможность в будущем выступать на международных соревнованиях.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Личный тренер чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова Сергей Клевцов не верит, что атлет может принять решение о смене спортивного гражданства из-за проблем во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом Клевцов сообщил ТАСС.

"К сожалению, я предполагаю, что мой спортсмен может быть надолго лишен права выступать за рубежом. Но очень хочется думать, что этого не произойдет. Запрет на международные старты для того же Шубенкова лишен какого-то здравого смысла. Но отрицать вероятности худшего исхода тоже нельзя, конечно", - продолжил тренер.

Действующая чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене 2 июля заявила журналистам, что не исключает вариант ухода из сборной России из-за ситуации в ВФЛА. Один из самых перспективных прыгунов с шестом в мире Матвей Волков, как заявил ТАСС его отец, уже занимается вопросом оформления другого спортивного гражданства.

"Я очень рассчитываю, что наши спортивные власти все-таки смогут добиться того, чтобы их лучшие спортсмены не сидели безвылазно дома, а прославляли на международных турнирах свою страну. Руководство ВФЛА должно понимать, что в лице Сидоровой, Ласицкене и Шубенкова оно обладает большим человеческим капиталом, который должен работать для поднятия престижа российского спорта, а не терять понапрасну время в ожидании, когда наша федерация все-таки заплатит этот штраф", - подчеркнул Клевцов.

Возможный пропуск второй Олимпиады станет для Шубенкова большим ударом

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в конце июля может принять решение о полном запрете для российских спортсменов выступлений на международных соревнованиях в любом статусе. Причиной этого может стать отказ Всероссийской федерации легкой атлетики выплатить в срок (до 1 июля 2020 года) штраф в размере $5 млн, который был наложен World Athletics на ВФЛА за причастность к махинациям с документами прыгуна в высоту Данила Лысенко, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.

Совет также может дать рекомендацию конгрессу World Athletics полностью исключить ВФЛА из международной федерации. В случае полного исключения ВФЛА сборная России по легкой атлетике может пропустить вторую для себя Олимпиаду.

"Если же Сергей пропустит вторую для себя Олимпиаду, то это будет большим ударом для него. Но на все воля божья. Мы многие шансы уже реализовали, многое что выиграли. И по большому счету, доказывать никому ничего не нужно", - сказал тренер.

"Тех, кто реально хочет в сегодняшних условиях перебраться в другую страну, я ни капли не осуждаю. Как говорится, не судите и не судимы будете. У каждого есть свой путь в жизни", - заключил Клевцов.