Призер Олимпийских игр по боксу Алоян проведет следующий бой 9 декабря

ТАСС, 8 июля. Бронзовый призер Олимпийских игр российский боксер Михаил Алоян проведет следующий поединок 9 декабря в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Соперником Алояна станет колумбиец Пабло Каррильо, поединок пройдет за временный пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Изначально бой должен был состояться 30 апреля в Кемерове, но он был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Алояну 31 год, он владеет титулом WBA Gold во втором наилегчайшем весе. Всего на счету спортсмена пять побед (ни одной - нокаутом) и одно поражение в профессиональном боксе. Россиянин является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. В его активе также была серебряная медаль Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, которой боксер был лишен после нарушения антидопинговых правил.