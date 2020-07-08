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Футбол в России

РФС обязал "Рубин" выплатить "Спартаку" неустойку по трансферу Солтмурада Бакаева

"Рубин" подписал с полузащитником пятилетний контракт в январе нынешнего года
Солтмурад Бакаев (слева) Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Солтмурад Бакаев (слева)
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 8 июля. Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров удовлетворила заявление московского "Спартака" о выплате задолженности и неустойки казанским "Рубином" по трансферу полузащитника Солтмурада Бакаева. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Рубин" подписал с Бакаевым пятилетний контракт в январе нынешнего года, до этого футболист выступал за "Спартак", воспитанником которого является.

Бакаеву 20 лет, за "Рубин" полузащитник в текущем сезоне провел шесть матчей, забив один гол. "Рубин" занимает 12-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 30 очков в 26 матчах. В 27-м туре "Рубин" примет "Краснодар" 9 июля, начало матча в 20:30 мск.

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