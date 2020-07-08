Два молодых российских вратаря дисквалифицированы IIHF за нарушения антидопинговых правил

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение дисквалифицировать на восемь месяцев за нарушения антидопинговых правил двух вратарей клубов Молодежной хоккейной лиги: Николая Шашкова и Антона Бородкина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"Сегодня мы получили информацию о восьмимесячной дисквалификации хоккеистов Николая Шашкова и Антона Бородкина. Эти спортсмены тестировались по заказу международной федерации, которая также занималась обработкой результатов допинг-проб. Вместе с РУСАДА письма от IIHF должны были прийти также в Континентальную хоккейную лигу и Всемирное антидопинговое агентство", - сообщила представитель пресс-службы РУСАДА.

В допинг-пробе вратаря оренбургских "Сарматов" Бородкина была обнаружена запрещенная субстанция (метилгексанамин). Спортсмен был дисквалифицирован на восемь месяцев с 16 февраля 2020 года. В этот день Бородкин защищал ворота своего клуба в гостевом матче с уфимским "Толпаром". Метилгексаламин является стимулятором.

Голкипер магнитогорских "Стальных Лис" Шашков был дисквалифицирован на восемь месяцев после того, как в его допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество туаминогептан, входящее в состав многих лекарств от насморка. Дисквалификация спортсмена отсчитывается с 13 марта 2020 года, когда тот вышел на лед в составе своей команды в домашнем матче против "Толпара".