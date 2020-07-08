Владелец ФК СКА Баста надеется, что власти области дополнительно профинансируют клуб

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июля. /ТАСС/. Рэп-исполнитель Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, который является владельцем и одним из руководителей футбольного клуба СКА, считает, что достигнутые в ближайшее время ростовским клубом результаты позволят получить дополнительную поддержку со стороны региональных властей. Об этом Вакуленко заявил в ходе встречи с болельщиками в среду.

"Я думаю, что результаты, которых мы сможем достигнуть, используя собственные возможности, смотивируют руководство Ростовской области на дополнительное финансирование нашего клуба с целью перехода на более высокий уровень в пределах разумного", - сказал Вакуленко.

Принимавший участие во встрече первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов отметил, СКА уже является одним из 18 игровых клубов, которые субсидируются из бюджета Ростовской области. Клуб получает поддержку из бюджета области в размере 17 млн рублей. По мнению болельщиков, которые приняли участие во встрече, этих средств недостаточно для успешного выступления клуба в Профессиональной футбольной лиге.

Как отметил Гуськов, в нынешних условиях власти не могут увеличить финансирование команды. "Мы субсидию не увеличили, потому что возможности такой у областного бюджета нет, - сказал Гуськов. - Нужно на принципиально иные механизмы клуб вывести".

Осенью прошлого года Вакуленко сообщал о планах построить новый стадион, а также открыть собственную детскую спортивную школу для подготовки будущих игроков СКА. Музыкант намерен реализовать этот проект в течение 5-6 лет. Клуб планирует участвовать в первенстве Олимп-ПФЛ в сезоне-2020/21, а также в Олимп - Кубке России.

История СКА

СКА был основан в 1937 году. В советский период истории клуба лучшими результатами команды являются второе место в чемпионате СССР 1966 года и победа в Кубке СССР 1981 года. В новейшей истории ростовские армейцы ни разу не выступали в высшем дивизионе чемпионата страны. Лучшим результатом во втором по силе дивизионе является 13-е место в 2008 году.

В разные годы СКА носил названия "Ростовский Дом Красной Армии" (РоДКА, 1937-1946 гг.), "Окружной Дом офицеров" (ОДО, 1946-1957 гг.), "Спортивный клуб военного округа" (СКВО, 1957-1960 гг.) и "Спортивный клуб армии" (СКА, 1960-2013 гг.). С 2013 по 2015 год команда вновь выступала под названием СКВО, а в 2015 году была переименована в "СКА Ростов-на-Дону".

Вакуленко является владельцем звукозаписывающего лейбла Gazgolder. 40-летний уроженец Ростова-на-Дону известен не только в качестве музыканта, но и продюсера, режиссера, актера и телеведущего.