"Зенит" победил "Сочи" в первом матче после досрочной победы в сезоне РПЛ

В составе "Зенита" голы забили Малком (33-я минута) и Сердар Азмун (76), у "Сочи" отличился Антон Заболотный (5), который перешел в "Сочи" из "Зенита", нападающий не стал праздновать гол. В матче не смог принять участие капитан "Зенита" защитник Бранислав Иванович, он улетел в Сербию из-за несчастья в семье.

Дзюба записал на свой счет 13-ю голевую передачу в 26 матчах текущего чемпионата. Нападающий также является лучшим бомбардиром турнира, в его активе 16 голов. Второе место по этому показателю делят Азмун и форвард тульского "Арсенала" Евгений Луценко (по 14 голов). На правах аренды за "Сочи" выступают игроки "Зенита" Андрей Мостовой и Александр Кокорин. Кокорин отыграл весь матч против "Зенита", Мостовой не смог принять участие в игре из-за обязательств в контракте, также в составе "Сочи" играло пять бывших игроков "Зенита": защитники Миха Мевля, Эльмир Набиуллин и Ибрагим Цаллагов, полузащитник Дмитрий Полоз и Заболотный.

На игровых майках футболистов "Зенита" была нанесена чемпионская нашивка с изображением нового трофея РПЛ и надпись "Мы команда", по окончании матча футболистам вручили чемпионский кубок. В матче прошлого тура, который прошел 5 июля, петербургский клуб в гостях обыграл "Краснодар" (4:2) и за четыре тура до конца стал победителем чемпионата России. При подходе к стадиону перед игрой с "Сочи" можно было увидеть граффити с изображением игрока "Зенита" в маске со старым вариантом трофея, вручаемого победителю РПЛ. Внутри стадиона на фанатской трибуне был развернут баннер с надписью "Чемпионы-1980" (в этом году "Зенит" завоевал бронзовые награды чемпионата СССР, в 1984 году клуб выиграл чемпионство), на стадионе работала бегущая строка с поздравлениями от всех желающих болельщиков.