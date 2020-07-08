"Зенит" победил "Сочи" в первом матче после досрочной победы в сезоне РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" обыграли "Сочи" со счетом 2:1 в домашнем матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром Арене" в присутствии 7 385 зрителей.
В составе "Зенита" голы забили Малком (33-я минута) и Сердар Азмун (76), у "Сочи" отличился Антон Заболотный (5), который перешел в "Сочи" из "Зенита", нападающий не стал праздновать гол. В матче не смог принять участие капитан "Зенита" защитник Бранислав Иванович, он улетел в Сербию из-за несчастья в семье.
Дзюба записал на свой счет 13-ю голевую передачу в 26 матчах текущего чемпионата. Нападающий также является лучшим бомбардиром турнира, в его активе 16 голов. Второе место по этому показателю делят Азмун и форвард тульского "Арсенала" Евгений Луценко (по 14 голов). На правах аренды за "Сочи" выступают игроки "Зенита" Андрей Мостовой и Александр Кокорин. Кокорин отыграл весь матч против "Зенита", Мостовой не смог принять участие в игре из-за обязательств в контракте, также в составе "Сочи" играло пять бывших игроков "Зенита": защитники Миха Мевля, Эльмир Набиуллин и Ибрагим Цаллагов, полузащитник Дмитрий Полоз и Заболотный.
На игровых майках футболистов "Зенита" была нанесена чемпионская нашивка с изображением нового трофея РПЛ и надпись "Мы команда", по окончании матча футболистам вручили чемпионский кубок. В матче прошлого тура, который прошел 5 июля, петербургский клуб в гостях обыграл "Краснодар" (4:2) и за четыре тура до конца стал победителем чемпионата России. При подходе к стадиону перед игрой с "Сочи" можно было увидеть граффити с изображением игрока "Зенита" в маске со старым вариантом трофея, вручаемого победителю РПЛ. Внутри стадиона на фанатской трибуне был развернут баннер с надписью "Чемпионы-1980" (в этом году "Зенит" завоевал бронзовые награды чемпионата СССР, в 1984 году клуб выиграл чемпионство), на стадионе работала бегущая строка с поздравлениями от всех желающих болельщиков.
"Зенит" набрал 65 очков в 27 матчах, "Сочи" идет 11-м в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 30 очков после 27 встреч. Сочинскую команду отделяют три очка от "Уфы", идущей на шестом месте, которое позволит сыграть в квалификации Лиги Европы сезона-2020/21 в случае победы "Зенита" в Олимп - Кубке России (19 июля пройдут полуфиналы "Урал" (Екатеринбург) - "Химки" и "Зенит" - "Спартак"). В следующем туре подопечные Сергея Семака 11 июля в гостях встретятся с грозненским "Ахматом", "Сочи" в этот же день дома примет московский "Спартак".
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|58-15
|65
|2
|Локомотив
|26
|14
|7
|5
|36-26
|49
|3
|ЦСКА
|27
|13
|7
|7
|39-26
|46
|4
|Краснодар
|25
|12
|9
|4
|42-27
|45
|5
|Ростов
|26
|12
|7
|7
|43-46
|43
|6
|Уфа
|26
|7
|12
|7
|19-21
|33
|7
|Спартак
|26
|9
|5
|12
|29-30
|32
|8
|Динамо
|25
|8
|8
|9
|21-27
|32
|9
|Урал
|26
|8
|8
|10
|33-45
|32
|10
|Арсенал
|27
|9
|4
|14
|32-39
|31
|11
|Сочи
|27
|7
|9
|11
|39-33
|30
|12
|Рубин
|26
|7
|9
|10
|15-25
|30
|13
|Ахмат
|27
|7
|9
|11
|26-38
|30
|13
|Тамбов
|27
|8
|4
|15
|33-37
|28
|15
|Крылья Советов
|27
|7
|6
|14
|30-38
|27
|16
|Оренбург
|27
|6
|5
|16
|26-48
|23