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Футбол в России

"Зенит" победил "Сочи" в первом матче после досрочной победы в сезоне РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1
Футболисты "Зенита" Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Футболисты "Зенита"
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" обыграли "Сочи" со счетом 2:1 в домашнем матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром Арене" в присутствии 7 385 зрителей.

В составе "Зенита" голы забили Малком (33-я минута) и Сердар Азмун (76), у "Сочи" отличился Антон Заболотный (5), который перешел в "Сочи" из "Зенита", нападающий не стал праздновать гол. В матче не смог принять участие капитан "Зенита" защитник Бранислав Иванович, он улетел в Сербию из-за несчастья в семье.

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Дзюба записал на свой счет 13-ю голевую передачу в 26 матчах текущего чемпионата. Нападающий также является лучшим бомбардиром турнира, в его активе 16 голов. Второе место по этому показателю делят Азмун и форвард тульского "Арсенала" Евгений Луценко (по 14 голов). На правах аренды за "Сочи" выступают игроки "Зенита" Андрей Мостовой и Александр Кокорин. Кокорин отыграл весь матч против "Зенита", Мостовой не смог принять участие в игре из-за обязательств в контракте, также в составе "Сочи" играло пять бывших игроков "Зенита": защитники Миха Мевля, Эльмир Набиуллин и Ибрагим Цаллагов, полузащитник Дмитрий Полоз и Заболотный.

На игровых майках футболистов "Зенита" была нанесена чемпионская нашивка с изображением нового трофея РПЛ и надпись "Мы команда", по окончании матча футболистам вручили чемпионский кубок. В матче прошлого тура, который прошел 5 июля, петербургский клуб в гостях обыграл "Краснодар" (4:2) и за четыре тура до конца стал победителем чемпионата России. При подходе к стадиону перед игрой с "Сочи" можно было увидеть граффити с изображением игрока "Зенита" в маске со старым вариантом трофея, вручаемого победителю РПЛ. Внутри стадиона на фанатской трибуне был развернут баннер с надписью "Чемпионы-1980" (в этом году "Зенит" завоевал бронзовые награды чемпионата СССР, в 1984 году клуб выиграл чемпионство), на стадионе работала бегущая строка с поздравлениями от всех желающих болельщиков.

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"Зенит" набрал 65 очков в 27 матчах, "Сочи" идет 11-м в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 30 очков после 27 встреч. Сочинскую команду отделяют три очка от "Уфы", идущей на шестом месте, которое позволит сыграть в квалификации Лиги Европы сезона-2020/21 в случае победы "Зенита" в Олимп - Кубке России (19 июля пройдут полуфиналы "Урал" (Екатеринбург) - "Химки" и "Зенит" - "Спартак"). В следующем туре подопечные Сергея Семака 11 июля в гостях встретятся с грозненским "Ахматом", "Сочи" в этот же день дома примет московский "Спартак".

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит27205258-1565
2Локомотив26147536-2649
3ЦСКА27137739-2646
4Краснодар25129442-2745
5Ростов26127743-4643
6Уфа26712719-2133
7Спартак26951229-3032
8Динамо2588921-2732
9Урал26881033-4532
10Арсенал27941432-3931
11Сочи27791139-3330
12Рубин26791015-2530
13Ахмат27791126-3830
13Тамбов27841533-3728
15Крылья Советов27761430-3827
16Оренбург27651626-4823
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