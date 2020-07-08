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Футбол в России

ЦСКА в гостях разгромил "Оренбург" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 4:0
Футболисты ЦСКА Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Футболисты ЦСКА
© Станислав Красильников/ТАСС

ОРЕНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над "Оренбургом" со счетом 4:0 в гостевом матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами отметились Федор Чалов (32-я минута), Никола Влашич (59), Георгий Щенников (78) и Иван Обляков (90+4). Влашич и Чалов также отметились результативными передачами. Защитник ЦСКА Игорь Дивеев получил желтую карточку и пропустит следующий матч чемпионата. ЦСКА одержал победу со счетом 4:0 во втором матче подряд, в прошлом туре армейцы забили четыре безответных мяча в ворота "Ахмата".

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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провел в чемпионате России 454-й матч и вышел на третье место по этому показателю, обойдя Дмитрия Лоськова. Больше Акинфеева в чемпионате России сыграли Сергей Игнашевич (489) и Сергей Семак (456).

В турнирной таблице ЦСКА поднялся на третье место, набрав 46 очков. Клуб на три очка отстает от идущего вторым московского "Локомотива" и опережает идущих следом "Краснодар" и "Ростов" на один и три балла соответственно. Две лучшие команды по итогам чемпионата в следующем сезоне сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов, третья - в квалификации турнира, четвертая и пятая - в квалификации Лиги Европы. Чемпионом страны досрочно стал петербургский "Зенит".

"Оренбург" занимает последнее место, набрав 23 очка. Команда потерпела седьмое поражение подряд, два из которых были техническими. "Оренбург" не смог принять участие в играх с "Краснодаром" и екатеринбургским "Уралом" из-за вспышки коронавируса в команде.

В следующем туре ЦСКА примет казанский "Рубин", "Оренбург" на своем поле встретится с "Ростовом". Оба матча запланированы на 12 июля.

Жара в Оренбурге

Вход на стадион "Газовик" на матч "Оренбург" - ЦСКА организован только по сезонным абонементам. Это позволило заполнить трибуны примерно на 10%, как предписывает регламент в условиях пандемии. Всем болельщикам выдали маски и перчатки, измеряли температуру тела.

Температура воздуха в среду в Оренбурге достигала 38 градусов, это стало причиной переноса игры на вечер, когда стало прохладнее - около 30-32 градусов.

Болельщики "Оренбурга" с оптимизмом встретили команду на родном поле после длительного перерыва, несмотря на последнюю строчку в турнирной таблице. Они рассчитывали, что команда покажет хороший футбол. Однако "Оренбург" потерпел разгромное поражение. Некоторые болельщики решили не дожидаться окончания матча и покинули стадион еще до финального свистка.

На матч приехали около 100 болельщиков ЦСКА, но большинству из них не удалось попасть на стадион из-за ограничений на вход.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит27205258-1565
2Локомотив26147536-2649
3ЦСКА27137739-2646
4Краснодар25129442-2745
5Ростов26127743-4643
6Уфа26712719-2133
7Спартак26951229-3032
8Динамо2588921-2732
9Урал26881033-4532
10Арсенал27941432-3931
11Сочи27791139-3330
12Рубин26791015-2530
13Ахмат27791126-3830
13Тамбов27841533-3728
15Крылья Советов27761430-3827
16Оренбург27651626-4823
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