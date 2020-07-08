Кубок победителя Российской премьер-лиги вручен "Зениту"

В воскресенье "Зенит" на выезде обыграл "Краснодар" (4:2) и досрочно стал чемпионом страны. Клуб из Санкт-Петербурга первым получил новый трофей, который РПЛ презентовала в феврале. Игроков "Зенита", которые были одеты в золотые футболки, наградили золотыми медалями победителей РПЛ. Дзюба в матче с "Сочи" исполнял обязанности капитана команды вместо серба Бранислава Ивановича, который вынужден был уехать на родину из-за несчастья в семье.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Церемония награждения игроков и тренеров петербургского футбольного клуба "Зенит" за победу в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) состоялась после домашнего матча 27-го тура с "Сочи" (2:1). Первым кубок над головой поднял нападающий Артем Дзюба.

Кубок, в отличие от прошлого трофея, не имеет стеклянных элементов и полностью выполнен из металла. Верхняя часть чемпионского кубка представляет собой выполненный из переплетенных лент футбольный мяч с изображенным на нем логотипом турнира. Новый трофей своей металлической конструкцией сочетает в себе символы сплоченности, силы и скорости, а сплетения лент, которые образуют звезды, напоминают о прошлом, связанном с советским футболом.

Предыдущая версия чемпионского кубка вручалась с сезона-2014/15, когда победителем также стал "Зенит". В сезоне-2018/19 "Зенит" стал пятикратным чемпионом России и получил предыдущий трофей на вечное хранение.

"Зенит" догнал ЦСКА по количеству выигранных чемпионатов России, у обоих клубов по шесть побед (лидирует по этому показателю московский "Спартак" - 10). Также команда из Санкт-Петербурга является чемпионом СССР 1984 года. Петербургский клуб выиграл чемпионат России второй год подряд под руководством Сергея Семака.