Дюков: благодаря возобновлению сезона РПЛ "Зенит" стал чемпионом по спортивному принципу

Сезон в РПЛ был прерван в марте из-за пандемии коронавируса после 22 туров из 30 запланированных и возобновился 19 июня. "Зенит" стал чемпионом России за четыре тура до конца чемпионата.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" стал чемпионом по спортивному принципу благодаря возобновлению сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Об этом на церемонии награждения "Зенита" заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

"Поздравляю "Зенит", всех жителей города Санкт-Петербург, всю многомиллионную армию болельщиков с уверенной победой в чемпионате России, одержанной второй год подряд, - сказал Дюков. - Несмотря на очень непростую ситуацию, "Зенит" выступал и поддерживал возобновление чемпионата, что было очень важно для российского футбола и для болельщиков. В итоге мы имеем чемпиона, который стал им на футбольном поле по спортивному принципу".

"Впереди у "Зенита" выступление в Лиге чемпионов, и я желаю успехов в главном европейском клубном турнире", - добавил глава РФС.

С победой "Зенит" поздравил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. "Мы еще раз доказали, что сильнее всех. "Зенит" - чемпион", - заявил он.

Петербургский клуб выиграл чемпионат России второй год подряд под руководством Сергея Семака. Впервые с сезонов-2012/13 и 2013/14, когда титул доставался ЦСКА, один и тот же клуб два года подряд завоевывает золотые медали турнира.