{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Дюков: благодаря возобновлению сезона РПЛ "Зенит" стал чемпионом по спортивному принципу

В среду после матча с "Сочи" состоялась церемония награждения "Зенита"
Президент РФС Александр Дюков (в центре) Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Президент РФС Александр Дюков (в центре)
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" стал чемпионом по спортивному принципу благодаря возобновлению сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Об этом на церемонии награждения "Зенита" заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Сезон в РПЛ был прерван в марте из-за пандемии коронавируса после 22 туров из 30 запланированных и возобновился 19 июня. "Зенит" стал чемпионом России за четыре тура до конца чемпионата.

На эту тему
"Зенит" победил "Сочи" в первом матче после досрочной победы в сезоне РПЛ

"Поздравляю "Зенит", всех жителей города Санкт-Петербург, всю многомиллионную армию болельщиков с уверенной победой в чемпионате России, одержанной второй год подряд, - сказал Дюков. - Несмотря на очень непростую ситуацию, "Зенит" выступал и поддерживал возобновление чемпионата, что было очень важно для российского футбола и для болельщиков. В итоге мы имеем чемпиона, который стал им на футбольном поле по спортивному принципу".

"Впереди у "Зенита" выступление в Лиге чемпионов, и я желаю успехов в главном европейском клубном турнире", - добавил глава РФС.

С победой "Зенит" поздравил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. "Мы еще раз доказали, что сильнее всех. "Зенит" - чемпион", - заявил он.

Петербургский клуб выиграл чемпионат России второй год подряд под руководством Сергея Семака. Впервые с сезонов-2012/13 и 2013/14, когда титул доставался ЦСКА, один и тот же клуб два года подряд завоевывает золотые медали турнира.

Теги
Российский футболРоссияМиллер, Алексей БорисовичСемак, Сергей БогдановичДюков, Александр Валерьевич
Футбол в России
Семак: футболисты "Зенита" не могли испортить праздник поражением от "Сочи"
В среду "Зенит" дома одержал волевую победу со счетом 2:1
Читать полностью