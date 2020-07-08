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Футбол в России

Авен считает, что ФК "Спартак" должен дать поработать тренеру Тедеско

Во вторник "Спартак" сообщил об увольнении с поста гендиректора клуба Томаса Цорна
Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Спартак" должно дать возможность еще поработать главному тренеру команды Доменико Тедеско. Такое мнение журналистам высказал председатель совета директоров Альфа-банка, болельщик "Спартака" Петр Авен.

Во вторник "Спартак" сообщил об увольнении с поста генерального директора клуба Томаса Цорна.

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"Я не являюсь лицом, принимающим решения, но мне кажется, что нужно дать человеку поработать, чтобы сделать команду. Хаотичные изменения каждые полгода ничем не оправданы. Не смею давать советы [Леониду] Федуну (председатель совета директоров "Спартака" - прим. ТАСС), но я бы дал ему поработать".

Тедеско возглавил "Спартак" в октябре прошлого года. "Спартак" проведет матч 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги дома с "Локомотивом", начало в 20:30 мск. Красно-белые идут на седьмом месте в чемпионате.

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