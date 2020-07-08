Авен считает, что ФК "Спартак" должен дать поработать тренеру Тедеско

"Дали мало времени". "Спартак" уволил гендиректора Цорна спустя год после назначения

"Я не являюсь лицом, принимающим решения, но мне кажется, что нужно дать человеку поработать, чтобы сделать команду. Хаотичные изменения каждые полгода ничем не оправданы. Не смею давать советы [Леониду] Федуну (председатель совета директоров "Спартака" - прим. ТАСС), но я бы дал ему поработать".

Тедеско возглавил "Спартак" в октябре прошлого года. "Спартак" проведет матч 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги дома с "Локомотивом", начало в 20:30 мск. Красно-белые идут на седьмом месте в чемпионате.