Эксперт: ЦСКА побеждает благодаря характеру, клуб закончит сезон на втором месте в РПЛ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА имеет все шансы на завершение сезона на втором месте в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), игроки команды провели работу над ошибками и проявляют характер в каждой игре. Такое мнение ТАСС в среду высказал бывший игрок ЦСКА и сборной России по футболу Максим Боков.
В среду ЦСКА одержал победу над "Оренбургом" со счетом 4:0 в гостевом матче 27-го тура РПЛ. ЦСКА одержал победу со счетом 4:0 во втором матче подряд, в прошлом туре армейцы на выезде разгромили грозненский "Ахмат". Победа над "Оренбургом" стала для московской команды третьей подряд.
"Секрет этих побед прост как божий день, это характер. ЦСКА всегда отличался характером, неуступчивостью и самовозрождением, что бы ни говорили скептики. ЦСКА был, есть и будет флагманом, что бы ни говорили, и в какие ситуации клуб бы ни попадал, он все равно возрождается из пепла как птица Феникс. Можно сказать, что работа над ошибками проведена, игроки выяснили, где надо добавить, и вспомнили, кто они", - считает Боков.
В следующем туре ЦСКА примет казанский "Рубин", после этого в гостях сыграет с "Локомотивом", а в заключительном туре на домашнем поле встретится с "Тамбовом".
"В оставшихся матчах жду от ЦСКА только побед. И, изучая таблицу, мое мнение такое: у ЦСКА есть все шансы занять второе место по итогам чемпионата", - добавил собеседник ТАСС.
В турнирной таблице ЦСКА поднялся на третье место, набрав 46 очков. Клуб на три очка отстает от идущего вторым московского "Локомотива" и опережает идущих следом "Краснодар" и "Ростов" на один и три балла соответственно. Две лучшие команды по итогам чемпионата в следующем сезоне сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов, третья - в квалификации турнира, четвертая и пятая - в квалификации Лиги Европы. Чемпионом страны досрочно стал петербургский "Зенит".