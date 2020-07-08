Эксперт: ЦСКА побеждает благодаря характеру, клуб закончит сезон на втором месте в РПЛ

В среду ЦСКА одержал победу над "Оренбургом" со счетом 4:0 в гостевом матче 27-го тура РПЛ. ЦСКА одержал победу со счетом 4:0 во втором матче подряд, в прошлом туре армейцы на выезде разгромили грозненский "Ахмат". Победа над "Оренбургом" стала для московской команды третьей подряд.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА имеет все шансы на завершение сезона на втором месте в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), игроки команды провели работу над ошибками и проявляют характер в каждой игре. Такое мнение ТАСС в среду высказал бывший игрок ЦСКА и сборной России по футболу Максим Боков.

"Секрет этих побед прост как божий день, это характер. ЦСКА всегда отличался характером, неуступчивостью и самовозрождением, что бы ни говорили скептики. ЦСКА был, есть и будет флагманом, что бы ни говорили, и в какие ситуации клуб бы ни попадал, он все равно возрождается из пепла как птица Феникс. Можно сказать, что работа над ошибками проведена, игроки выяснили, где надо добавить, и вспомнили, кто они", - считает Боков.

В следующем туре ЦСКА примет казанский "Рубин", после этого в гостях сыграет с "Локомотивом", а в заключительном туре на домашнем поле встретится с "Тамбовом".

"В оставшихся матчах жду от ЦСКА только побед. И, изучая таблицу, мое мнение такое: у ЦСКА есть все шансы занять второе место по итогам чемпионата", - добавил собеседник ТАСС.

В турнирной таблице ЦСКА поднялся на третье место, набрав 46 очков. Клуб на три очка отстает от идущего вторым московского "Локомотива" и опережает идущих следом "Краснодар" и "Ростов" на один и три балла соответственно. Две лучшие команды по итогам чемпионата в следующем сезоне сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов, третья - в квалификации турнира, четвертая и пятая - в квалификации Лиги Европы. Чемпионом страны досрочно стал петербургский "Зенит".