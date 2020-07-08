Гончаренко: ЦСКА провел хороший матч РПЛ против "Оренбурга", но соперник был обескровлен

ОРЕНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Московский ЦСКА хорошо сыграл в гостевом матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга", но соперник был сильно обескровлен. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Матч "Оренбург" - ЦСКА прошел в среду, победу одержали гости со счетом 4:0. 25 июня стало известно, что шесть игроков и два сотрудника "Оренбурга" заразились коронавирусной инфекцией, клуб ушел на двухнедельный карантин. Позднее выяснилось, что число заразившихся сотрудников увеличилось до десяти, а у одного из футболистов было выявлено двустороннее воспаление легких.