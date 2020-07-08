Гончаренко: ЦСКА провел хороший матч РПЛ против "Оренбурга", но соперник был обескровлен

ОРЕНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Московский ЦСКА хорошо сыграл в гостевом матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга", но соперник был сильно обескровлен. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.
Матч "Оренбург" - ЦСКА прошел в среду, победу одержали гости со счетом 4:0. 25 июня стало известно, что шесть игроков и два сотрудника "Оренбурга" заразились коронавирусной инфекцией, клуб ушел на двухнедельный карантин. Позднее выяснилось, что число заразившихся сотрудников увеличилось до десяти, а у одного из футболистов было выявлено двустороннее воспаление легких.
"Может показаться, что игра далась нам легко, мы выиграли со счетом 4:0, - сказал Гончаренко. - Однако у наших ворот были напряжение и опасные подходы. Было жарко, лишь после второго забитого мяча стали играть более раскрепощено. "Оренбург" перестал верить в свои силы, но в целом хороший матч провели, хотя, конечно, сказалось, что оренбургская команда очень сильно обескровлена".
В турнирной таблице ЦСКА поднялся на третье место, набрав 46 очков. Клуб на три очка отстает от идущего вторым московского "Локомотива" и опережает идущих следом "Краснодар" и "Ростов" на один и три балла соответственно. Две лучшие команды по итогам чемпионата в следующем сезоне сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов, третья - в квалификации турнира, четвертая и пятая - в квалификации Лиги Европы. В следующем туре ЦСКА примет казанский "Рубин" 12 июля.