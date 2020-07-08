Эксперт: футболист "Локомотива" Куликов должен был быть удален в матче со "Спартаком"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Главный арбитр Сергей Лапочкин должен был показать вторую желтую карточку полузащитнику "Локомотива" Даниилу Куликову и удалить игрока в первом тайме матча 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком". Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов.

Встреча проходит на стадионе "Открытие-Арена" в среду. После первого тайма счет 1:1. Куликов получил первую желтую карточку на восьмой минуте встречи, а на последней минуте первого тайма нарушил правила вблизи собственной штрафной. Лапочкин ограничился назначением штрафного удара в ворота "Локомотива".

"Там была вторая желтая карточка у Куликова. Это не футбол, это не отбор мяча, - сказал Хусаинов. - Он бил в спину уходящего игрока, за такое надо было выгонять с поля. То, что совершил [главный тренер "Спартака" Доменико] Тедеско (специалист был удален за два подряд предупреждения, которые он получил за споры с арбитрами - прим. ТАСС), - мелочь по сравнению с действием игрока "Локомотива".

"Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 32 очка после 26 игр. "Локомотив" идет вторым с 49 очками.