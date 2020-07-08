Эксперт: арбитр правильно назначил пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Локомотивом"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Главный арбитр Сергей Лапочкин верно назначил пенальти в ворота "Спартака" в матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Локомотивом". Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов.

Лапочкин на 40-й минуте назначил пенальти в ворота "Спартака" после нарушения правил полузащитником хозяев Наилем Умяровым в единоборстве с Алексеем Миранчуком. Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско в эмоциональной форме выразил недовольство решением арбитра, за что был удален. Миранчук реализовал пенальти.

"Сначала за пределами штрафной оба игрока толкались, упирались друг в друга. Лапочкин допустил это и посчитал, что все нормально, дал играть. А потом случилась оплошность со стороны Умярова, он сфолил. Правильное решение судьи, это фол", - сказал Хусаинов.

На данный момент во встрече идет второй тайм, счет ничейный - 1:1.