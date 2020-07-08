Бышовец считает, что фарса в матче РПЛ "Зенит" - "Сочи" не было

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. "Зенит" и "Сочи" провели матч без фарса, несмотря на то, что петербургский клуб в прошлом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) досрочно завоевал титул. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России и "Зенита" Анатолий Бышовец.

В среду "Зенит" на своем поле победил "Сочи" со счетом 2:1 в матче 27-го тура РПЛ. После игры хозяева были награждены кубком чемпионов премьер-лиги и золотыми медалями. На правах аренды за "Сочи" выступают игроки "Зенита" Андрей Мостовой и Александр Кокорин, также в составе сочинцев играли пять бывших игроков петербургского клуба: защитники Миха Мевля, Эльмир Набиуллин и Ибрагим Цаллагов, нападающие Дмитрий Полоз и автор гола Антон Заболотный.

"Прежде всего надо поздравить "Зенит" с чемпионством, и я лично очень рад за Сергея Семака (главный тренер команды - прим. ТАСС). Думаю, что вполне заслуженная победа, - сказал Бышовец. - С таким отрывом закончили, стабильно прошли чемпионат. Сегодняшняя игра оставила предсказуемое впечатление, хотя были опасения".

"Фарса не было, мы увидели игру. Была возможность проверить игроков, провести ротацию состава. Результат приемлемый и достаточный для победы. Игровой тонус "Зенит" поддержал", - добавил Бышовец.

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу с 65 очками в активе.