Федун: тренер ФК "Спартак" Тедеско продолжит работу и в следующем сезоне

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Немецкий специалист Доменико Тедеско сохранит пост главного тренера московского футбольного клуба "Спартак". Об этом владелец "Спартака" Леонид Федун сказал журналистам.

Во вторник "Спартак" объявил об уходе генерального директора Томаса Цорна, по инициативе которого Тедеско был приглашен в клуб на пост главного тренера. В среду стало известно о назначении на пост генерального директора Шамиля Газизова.

"Я встречался с Тедеско и сказал, что верю в него. Останется ли он на следующий сезон? Да", - заявил Федун.

Тедеско 34 года, он возглавляет "Спартак" с октября 2019 года. С 2015 по 2017 год Тедеско работал в системе немецкого "Хоффенхайма", после чего возглавил команду второго по силе дивизиона чемпионата Германии "Эрцгебирге". В июне 2017 года Тедеско был назначен на пост главного тренера немецкого "Шальке", завоевав с ним серебряные медали чемпионата страны.

"Спартак" не может одержать победу в четырех турах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) кряду (две ничьи, два поражения). Московский клуб занимает седьмое место, набрав 33 очка в 27 матчах. В следующем туре подопечные Тедеско сыграют в гостях с "Сочи", встреча пройдет 11 июля.