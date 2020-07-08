Федун: ФК "Спартак" по-хорошему расстался с Цорном

"Дали мало времени". "Спартак" уволил гендиректора Цорна спустя год после назначения

Во вторник "Спартак" расторг контракт с Цорном. Новым гендиректором клуба стал Шамиль Газизов.

"Мы с Цорном расстались по-хорошему, - сказал Федун. - Я это [отставку Цорна] не комментирую, это наша внутренняя кухня. Я благодарен ему за все хорошее, что он сделал", - добавил он.

Цорну 33 года, он был назначен генеральным директором "Спартака" 14 мая 2019 года, сменив этом на посту Наиля Измайлова, который на тот момент также был вице-президентом клуба. До работы в "Спартаке" Цорн руководил агентством Tomas Zorn Sportmanagment (TZS), в число его клиентов входили футболисты Эльмир Набиуллин ("Сочи"), Магомед Оздоев ("Зенит"), Виталий Гудиев ("Ахмат"), защитник второй команды "Спартака" Леонид Миронов и другие игроки.