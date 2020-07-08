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Футбол в России

Федун: ФК "Спартак" по-хорошему расстался с Цорном

Московский клуб расторг контракт с гендиректором во вторник
Владелец "Спартака" Леонид Федун Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Владелец "Спартака" Леонид Федун
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" по-хорошему расстался с бывшим генеральным директором Томасом Цорном. Об этом журналистам рассказал владелец красно-белых Леонид Федун.

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Во вторник "Спартак" расторг контракт с Цорном. Новым гендиректором клуба стал Шамиль Газизов.

"Мы с Цорном расстались по-хорошему, - сказал Федун. - Я это [отставку Цорна] не комментирую, это наша внутренняя кухня. Я благодарен ему за все хорошее, что он сделал", - добавил он.

Цорну 33 года, он был назначен генеральным директором "Спартака" 14 мая 2019 года, сменив этом на посту Наиля Измайлова, который на тот момент также был вице-президентом клуба. До работы в "Спартаке" Цорн руководил агентством Tomas Zorn Sportmanagment (TZS), в число его клиентов входили футболисты Эльмир Набиуллин ("Сочи"), Магомед Оздоев ("Зенит"), Виталий Гудиев ("Ахмат"), защитник второй команды "Спартака" Леонид Миронов и другие игроки.

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