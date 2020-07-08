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Футбол в России

Федун назвал матч с "Локомотивом" лучшим для "Спартака" после возобновления РПЛ

Владелец "Спартака" заявил, что его клуб играл лучше, чем "Локомотив"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Владелец московского "Спартака" Леонид Федун считает, что команда в матче с "Локомотивом" показала свою лучшую игру после возобновления Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом Федун заявил журналистам.

В среду "Спартак" в матче 27-го тура сыграл вничью с "Локомотивом" на своем поле со счетом 1:1.

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"Хотелось выиграть, по игре мы были лучше, по мне, это был лучший матч после перерыва. Где-то немного не повезло, где-то не хватило мастерства. Все согласились, что мы играли лучше, чем "Локомотив". Сказал ребятам, чтобы дотерпели - до конца чемпионата осталось не так долго", - сказал Федун.

В матче с "Локомотивом" за споры с судьей в конце первого тайма был удален главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. "Если бы я был на месте Тедеско, не знаю что бы было, я его понимаю. Вспоминаю 2008 год, это очень похожее судейство. Мы договорились, что не будем комментировать работу судей, вы все сами видели, делайте выводы", - отметил Федун.

"Спартак" не смог одержать победу в четвертом матче подряд (две ничьи, два поражения). Московский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 27 матчах, "Локомотив" в третьей игре кряду сыграл вничью и идет вторым, имея в активе 50 очков после 27 встреч.

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