Мостовой: "Локомотиву" будет трудно удержаться в тройке лидеров РПЛ по итогам сезона

В среду "Локомотив" в матче 27-го тура сыграл вничью со "Спартаком" (1:1). Железнодорожники набрали 50 очков и располагаются на втором месте в таблице. Следом идут ЦСКА (46 очков), "Краснодар" (45, на две игры меньше) и "Ростов" (43). В групповой этап Лиги чемпионов попадут первые две команды РПЛ, занявший третье место клуб сыграет в квалификационном раунде турнира.

"Локомотив" потерял много очков в последних матчах, - отметил Мостовой. - Сможет ли он завоевать путевку в Лигу чемпионов, во многом зависит от "Краснодара". Бросается в глаза, что при таком плотном графике у "Локомотива" не хватает глубины состава, некому выйти и усилить игру, особенно в атаке".

ЦСКА в среду обыграл "Оренбург" со счетом 4:0 и одержал третью победу подряд. "Я думаю, что ЦСКА может войти в тройку, они выдали сумасшедший отрезок, в трех играх забили десять голов и ни одного не пропустили, - сказал Мостовой. - Думаю, что ЦСКА сможет прорваться в тройку. ЦСКА предстоит еще личная встреча с "Локомотивом", и я думаю, что преимущество сейчас на стороне армейцев, "Локомотиву" будет трудно удержаться".

В матче с "Локомотивом" за споры с судьей в конце первого тайма был удален главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. "С приходом Тедеско в "Спартаке" ничего не поменялось, - подчеркнул Мостовой. - Поведение Тедеско показывает то, что человек не играл в футбол на высоком уровне, потому что футбольный человек не будет вести себя так. Он может где-то раз или два вспылить, а он за этот отрезок получил больше желтых карточек, чем многие тренеры вместе взятые".

"Сегодняшняя игра была вязкая, равная, было перетягивание каната. Игра отрезками была быстрая, отрезками - медленная. У "Локомотива" было два хороших момента во втором тайме, забей эти мячи, они бы выиграли", - заключил собеседник агентства.