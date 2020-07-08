Главный тренер ФК "Спартак" Тедеско раскритиковал судейство в матчах команды

В среду "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Локомотивом" со счетом 1:1. Тедеско был удален в конце первого тайма за две желтые карточки, а "Локомотив" сравнял счет ударом с пенальти.

"Я шокирован сегодняшним матчем, - сказал Тедеско. - Уважаю работу судей, она непростая, но я также хотел бы, чтобы уважали нашу работу тоже. То, что сегодня произошло, уже не первый раз. Сегодня мы играли с "Локомотивом", командой, которая борется за место в Лиге чемпионов, у нас играли молодые ребята, и в который раз принимаются решения против нас".

"Умяров [перед назначением пенальти] сыграл чисто в мяч, он не нарушал [правил] против Жоау Мариу, но арбитр свистнул фол. Я повторюсь, у нас молодые ребята, и если они не могут играть в корпус, тогда о чем говорить? Не первый раз против нас такое происходит, почему не обратятся к VAR? Когда момент против "Спартака", всегда идет свисток", - отметил тренер красно-белых.

"Честно, я не знаю, что говорить ребятам, они подавлены, потому что они против такой команды завоевали только одно очко, они считают, что были достойны большего. Я говорю им всегда, что нужно бороться и стараться, продолжать работать, но ничего не меняется, повторюсь, таких матчей было очень много", - добавил специалист.

"Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка в 27 матчах.