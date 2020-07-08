{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Выборы руководства Международного союза современного пятиборья перенесены на 2021 год

Изначально они должны были состояться в ноябре 2020 года

ТАСС, 8 июля. Выборы нового руководства Международного союза современного пятиборья (UIPM) пройдут в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Изначально выборы руководства должны были состояться в ноябре 2020 года. Из-за пандемии коронавируса мероприятие было решено перенести на 2021 год.

Выборный конгресс UIPM планируется провести в ноябре. Заседание пройдет уже после завершения Олимпиады в Токио, которая состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года.

На выборы в руководство UIMP свои кандидатуры выдвинули 12 человек. В их числе значится россиянин Александр Лифанов. Пост вице-президента организации сейчас занимает Вячеслав Аминов. Он также является главой Федерации современного пятиборья России.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Футбол в России
Сотни болельщиков в Петербурге устроили красочный праздник в честь победы "Зенита"
После матча с "Сочи" на площади перед стадионом был устроен фейерверк, который смогли наблюдать покидающие арену зрители, затем празднование переместилось на Стрелку Васильевского острова
Читать полностью