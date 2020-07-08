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Футбол в России

Федун: ФК "Спартак" потерял 15-20% бюджета в связи с девальвацией рубля и коронавирусом

Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии в середине марта и возобновился 19 июня
Владелец "Спартака" Леонид Федун Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Владелец "Спартака" Леонид Федун
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" из-за девальвации рубля и пандемии коронавируса потерял 15-20% своего бюджета. Об этом журналистам рассказал владелец клуба Леонид Федун.

Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии в середине марта и возобновился 19 июня.

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"Наш клуб после девальвации и коронавируса потерял 15-20% бюджета. Значит ли это, что "Спартак" будет существовать в стесненных финансовых условиях? А кто не в них, кроме одного клуба? Все", - сказал Федун.

Ранее Федун сообщил, что новый гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов приступит к своим обязанностям на этой неделе. Ранее Газизов занимал аналогичную должность в "Уфе".

"Уфа" - это клуб, который при минимальном бюджете может добиваться успехов, который ведет грамотную селекционную работу. Это то, что нам необходимо. Если посмотреть, бюджет "Уфы" отличается в пять-шесть раз от бюджета "Спартака", а результаты похожие. Значит потенциал у нас в пять-шесть раз выше, про турнирные задачи поговорим потом", - отметил Федун.

В таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) после 27 туров "Спартак" занимает седьмое место, "Уфа" - шестое.

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