Федун: ФК "Спартак" потерял 15-20% бюджета в связи с девальвацией рубля и коронавирусом

"Наш клуб после девальвации и коронавируса потерял 15-20% бюджета. Значит ли это, что "Спартак" будет существовать в стесненных финансовых условиях? А кто не в них, кроме одного клуба? Все", - сказал Федун.

Ранее Федун сообщил, что новый гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов приступит к своим обязанностям на этой неделе. Ранее Газизов занимал аналогичную должность в "Уфе".

"Уфа" - это клуб, который при минимальном бюджете может добиваться успехов, который ведет грамотную селекционную работу. Это то, что нам необходимо. Если посмотреть, бюджет "Уфы" отличается в пять-шесть раз от бюджета "Спартака", а результаты похожие. Значит потенциал у нас в пять-шесть раз выше, про турнирные задачи поговорим потом", - отметил Федун.

В таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) после 27 туров "Спартак" занимает седьмое место, "Уфа" - шестое.