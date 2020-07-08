Главный тренер ФК "Спартак" Тедеско был удивлен отставкой гендиректора клуба Цорна

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско заявил, что был удивлен отставкой генерального директора клуба Томаса Цорна. Об этом Тедеско заявил на пресс-конференции после матча 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против московского "Локомотива" (1:1).
"Спартак" объявил об уходе Цорна с поста генерального директора во вторник. Новым гендиректором клуба стал Шамиль Газизов.
"Я был удивлен [отставкой Цорна], узнал только вчера, - сказал Тедеско. - Он грамотный руководитель, у него все впереди. Он очень сильно помог нам здесь, практически всегда был с нами, сделал все, чтобы мы могли заниматься своим делом и не отвлекаться на постороннее. Но футбол - это бизнес, днем мне сообщили об этом, и я был сконцентрирован на работе".
"Я люблю свою работу, люблю Москву, этих ребят. Мы думаем и работаем 24 часа во благо команды. И я думаю, все заметили прогресс после нашего прихода, но в любом случае бывает так, когда делаешь два шага вперед, а потом - шаг назад. Но как я уже говорил, футбол - это бизнес, и в нем все меняется очень быстро, и мы можем в любом случае закончить этот чемпионат достойно, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы сделать это", - добавил наставник красно-белых.
Цорну 33 года, он был назначен генеральным директором "Спартака" 14 мая 2019 года, сменив этом на посту Наиля Измайлова, который на тот момент также был вице-президентом клуба. До работы в "Спартаке" Цорн руководил агентством Tomas Zorn Sportmanagment (TZS), в число его клиентов входили футболисты Эльмир Набиуллин ("Сочи"), Магомед Оздоев ("Зенит"), Виталий Гудиев ("Ахмат"), защитник второй команды "Спартака" Леонид Миронов и другие игроки.