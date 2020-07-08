Главный тренер ФК "Спартак" Тедеско был удивлен отставкой гендиректора клуба Цорна

"Я был удивлен [отставкой Цорна], узнал только вчера, - сказал Тедеско. - Он грамотный руководитель, у него все впереди. Он очень сильно помог нам здесь, практически всегда был с нами, сделал все, чтобы мы могли заниматься своим делом и не отвлекаться на постороннее. Но футбол - это бизнес, днем мне сообщили об этом, и я был сконцентрирован на работе".

"Я люблю свою работу, люблю Москву, этих ребят. Мы думаем и работаем 24 часа во благо команды. И я думаю, все заметили прогресс после нашего прихода, но в любом случае бывает так, когда делаешь два шага вперед, а потом - шаг назад. Но как я уже говорил, футбол - это бизнес, и в нем все меняется очень быстро, и мы можем в любом случае закончить этот чемпионат достойно, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы сделать это", - добавил наставник красно-белых.