Николич: футболисты "Локомотива" пытались поймать игроков "Спартака" на контратаках

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" в гостевом матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Спартаком" пытался поймать соперника на контратаках. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "Локомотива" Марко Николич.

"Мы знали, что "Спартак" нервничает из-за последних неудач, и хотели поймать соперника на контратаках, - сказал Николич. - Во втором тайме выпустили еще одного игрока в атаку, Рифат [Жемалетдинов] вышел вместо [Даниила] Куликова. Контролировали игру, рассчитывали на то, что "Спартак" подустанет, были ближе к победе. Помнили, что "Спартак" победил со счетом 3:0 в первом круге, и сегодня приезжали, чтобы набрать три очка".

"Нам не хватало ряда ведущих футболистов. В концовке рисковали и поджимали. К сожалению, забить второй гол не удалось", - добавил специалист.

На 41-й минуте встречи с поля был удален наставник "Спартака" Доменико Тедеско. "Мне не интересно [обсуждать удаление Тедеско]. Это проблемы "Спартака" и Тедеско. Мы ждали пресс-конференцию 40 минут, команда уже ждет меня в автобусе", - прокомментировал инцидент главный тренер "Локомотива".

"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 27 матчах. В следующем туре подопечные Николича 12 июля дома примут "Уфу".