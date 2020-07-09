Сотни болельщиков в Петербурге устроили красочный праздник в честь победы "Зенита"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /Корр. ТАСС Олег Павленко/. Первая игра футбольного клуба "Зенит" после того, как он стал чемпионом страны, завершилась победой над "Сочи" - сотни болельщиков вышли на улицы Петербурга ее отпраздновать.
В среду "Зенит" на своем поле победил "Сочи" со счетом 2:1 в матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). После игры хозяева были награждены кубком чемпионов премьер-лиги и золотыми медалями. В сезоне-2018/19 "Зенит" стал пятикратным чемпионом России и получил предыдущий трофей на вечное хранение.
Праздник для болельщиков, как передают корреспонденты ТАСС, начался сразу на выходе со стадиона "Газпром Арена", где чемпионам России был торжественно вручен кубок. Он, в отличие от прошлого трофея, не имеет стеклянных элементов и полностью выполнен из металла. Тренер ФК "Зенит" Сергей Семак в среду отметил, что команда посвящает свой титул чемпиона врачам.
После матча на площади перед стадионом был устроен фейерверк, который смогли наблюдать покидающие арену зрители. Организаторы предупредили людей о необходимости соблюдать санитарные меры и не задерживаться на одном месте. Многие из фанатов были в масках с символами "Зенита".
Затем празднование победы в чемпионате переместилось на Стрелку Васильевского острова. Здесь в акватории Невы развернулось шоу фейерверков: залпы с воды напротив Эрмитажа и Петропавловской крепости были хорошо видны со всех набережных в этой части города, чем воспользовались сотни петербуржцев. На Биржевом и Дворцовом мостах фанаты, выстроившиеся вдоль парапетов, зажгли десятки красных "файеров", тем самым "подсветив" две переправы. Фанаты пели песни и "кричалки" про "Зенит".
"Ощущения отличные, конечно. Когда команда берет новый кубок в руки - для нас это самое главное. В такой тяжелый год выиграть и снова взять кубок - это дорогого стоит", - поделился впечатлениями с ТАСС Павел, болельщик "Зенита" с тридцатилетним стажем, который пришел на Стрелку Васильевского острова прямо со стадиона.
Ливень не испортил праздник
После этого команда покинула Стрелку, чтобы совершить почетный проезд по Невскому проспекту. Пошел ливень, но это не помешало поклонникам "Зенита" приветствовать футболистов.
"Зенит" не знает поражений в 16 матчах чемпионата кряду. За это время петербуржцы лишь трижды сыграли вничью и одержали 13 побед, а проигрывали в последний раз еще в сентябре прошлого года "Локомотиву" (0:1).