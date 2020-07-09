Сотни болельщиков в Петербурге устроили красочный праздник в честь победы "Зенита"

После матча с "Сочи" на площади перед стадионом был устроен фейерверк, который смогли наблюдать покидающие арену зрители, затем празднование переместилось на Стрелку Васильевского острова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /Корр. ТАСС Олег Павленко/. Первая игра футбольного клуба "Зенит" после того, как он стал чемпионом страны, завершилась победой над "Сочи" - сотни болельщиков вышли на улицы Петербурга ее отпраздновать. В среду "Зенит" на своем поле победил "Сочи" со счетом 2:1 в матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). После игры хозяева были награждены кубком чемпионов премьер-лиги и золотыми медалями. В сезоне-2018/19 "Зенит" стал пятикратным чемпионом России и получил предыдущий трофей на вечное хранение.

Праздник для болельщиков, как передают корреспонденты ТАСС, начался сразу на выходе со стадиона "Газпром Арена", где чемпионам России был торжественно вручен кубок. Он, в отличие от прошлого трофея, не имеет стеклянных элементов и полностью выполнен из металла. Тренер ФК "Зенит" Сергей Семак в среду отметил, что команда посвящает свой титул чемпиона врачам. После матча на площади перед стадионом был устроен фейерверк, который смогли наблюдать покидающие арену зрители. Организаторы предупредили людей о необходимости соблюдать санитарные меры и не задерживаться на одном месте. Многие из фанатов были в масках с символами "Зенита". Затем празднование победы в чемпионате переместилось на Стрелку Васильевского острова. Здесь в акватории Невы развернулось шоу фейерверков: залпы с воды напротив Эрмитажа и Петропавловской крепости были хорошо видны со всех набережных в этой части города, чем воспользовались сотни петербуржцев. На Биржевом и Дворцовом мостах фанаты, выстроившиеся вдоль парапетов, зажгли десятки красных "файеров", тем самым "подсветив" две переправы. Фанаты пели песни и "кричалки" про "Зенит".