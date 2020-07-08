Джикия: футболистов "Спартака" не устроила ничья с "Локомотивом"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Ничейный результат в матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Локомотивом" не устроил футболистов "Спартака". Об этом журналистам рассказал защитник и капитан команды Георгий Джикия.

"Спартак" в среду сыграл с "Локомотивом" вничью со счетом 1:1. В первом тайме у хозяев был удален главный тренер Доменико Тедеско. "Мы это [реакцию Тедеско] не обсуждали, только по игре пару слов сказали. Будем завтра разбирать мелочи, ничего серьезного не произошло", - сказал Джикия.

"Не сказал бы, что счет устраивает. Хорошо провели первый тайм, во второй половине немного подсели. Была хорошая открытая игра, моменты имели обе команды. Так получилось", - отметил он.

Во вторник "Спартак" объявил о расторжении контракта с генеральным директором Томасом Цорном. "Вчера до тренировки пообщались, попрощались. Конечно, по-человечески жаль, что Цорн ушел. Такое бывает, мое время в "Спартаке" тоже когда-нибудь, ведь это часть работы и надо ее принять, расстались с ним друзьями", - добавил защитник.