Мостовой: уход Цорна не отразится ни на футболистах "Спартака", ни на игре команды

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Отставка генерального директора "Спартака" Томаса Цорна не сказалась на игре команды в матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против московского "Локомотива" (1:1), это также не отразится на игроках клуба. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок "Спартака" и сборной России Александр Мостовой.

"Спартак" объявил об уходе Цорна с поста генерального директора во вторник. Новым гендиректором клуба назначен Шамиль Газизов.

"Тему с уходом Цорна за последнее время поднимали много раз, и первый вопрос - отразилось ли это на игроках. Думаю, что нет, конечно, нет. Поверьте мне, там многие не знают даже, как генерального директора зовут по имени-отчеству. Когда тренер уходит или приходит, тогда еще можно говорить о подобном, там все-таки есть какие-то близкие, дружеские отношения", - считает Мостовой.

"А здесь, ну сидит человек в офисе, работает. Ну несколько раз зашел в раздевалку, тем более что как он появился в "Спартаке", это тоже вопрос. Так что на это никто не обращает внимания", - добавил собеседник агентства.

Цорну 33 года, он был назначен генеральным директором "Спартака" 14 мая 2019 года, сменив этом на посту Наиля Измайлова, который на тот момент также был вице-президентом клуба. До работы в "Спартаке" Цорн руководил агентством Tomas Zorn Sportmanagment (TZS), в число его клиентов входили футболисты Эльмир Набиуллин ("Сочи"), Магомед Оздоев ("Зенит"), Виталий Гудиев ("Ахмат"), защитник второй команды "Спартака" Леонид Миронов и другие игроки.