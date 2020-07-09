Дубль Салаха помог "Ливерпулю" победить "Брайтон" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 9 июля. Футболисты "Ливерпуля" обыграли "Брайтон" со счетом 3:1 в гостевом матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе победителей дубль оформил Мохаммед Салах (6-я и 76-я минуты), еще один гол забил Джордан Хендерсон (8). У "Брайтона" отличился Леандро Троссард (45). Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер провел свой 536-й матч в АПЛ, по этому показателю он вышел на пятое место за всю историю лиги, уступая Гарету Барри (653 матча), Райану Гиггзу (632), Фрэнку Лэмпарду (609) и Дэвиду Джеймсу (572).

"Ливерпуль", уже оформивший чемпионский титул, набрал в турнирной таблице 92 очка. "Брайтон" идет 15-м, имея в активе 36 очков после 34 встреч. В следующем туре подопечные Юргена Клоппа 11 июля дома примут "Бёрнли", "Брайтон" в этот же день на домашнем стадионе сыграет с "Манчестер Сити".

В других матчах игрового дня "Вест Хэм" дома проиграл "Бёрнли" (0:1), "Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Ньюкасл" (5:0), "Вулверхэмптон" в гостях уступил "Шеффилду" (0:1).

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено проводить по пять замен.