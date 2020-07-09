Дубль Салаха помог "Ливерпулю" победить "Брайтон" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 9 июля. Футболисты "Ливерпуля" обыграли "Брайтон" со счетом 3:1 в гостевом матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
В составе победителей дубль оформил Мохаммед Салах (6-я и 76-я минуты), еще один гол забил Джордан Хендерсон (8). У "Брайтона" отличился Леандро Троссард (45). Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер провел свой 536-й матч в АПЛ, по этому показателю он вышел на пятое место за всю историю лиги, уступая Гарету Барри (653 матча), Райану Гиггзу (632), Фрэнку Лэмпарду (609) и Дэвиду Джеймсу (572).
"Ливерпуль", уже оформивший чемпионский титул, набрал в турнирной таблице 92 очка. "Брайтон" идет 15-м, имея в активе 36 очков после 34 встреч. В следующем туре подопечные Юргена Клоппа 11 июля дома примут "Бёрнли", "Брайтон" в этот же день на домашнем стадионе сыграет с "Манчестер Сити".
В других матчах игрового дня "Вест Хэм" дома проиграл "Бёрнли" (0:1), "Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Ньюкасл" (5:0), "Вулверхэмптон" в гостях уступил "Шеффилду" (0:1).
Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|30
|2
|2
|75-26
|92
|2
|Манчестер Сити
|33
|21
|3
|9
|81-34
|66
|3
|Челси
|34
|18
|6
|10
|63-46
|60
|4
|Лестер
|34
|17
|8
|9
|64-32
|59
|5
|Манчестер Юнайтед
|33
|15
|10
|8
|56-33
|55
|6
|Вулверхэмптон
|33
|13
|13
|7
|45-36
|52
|7
|Арсенал
|34
|12
|14
|8
|50-42
|50
|8
|Тоттенхэм
|33
|13
|9
|11
|52-44
|48
|9
|Шеффилд Юнайтед
|33
|12
|12
|9
|34-33
|48
|10
|Бёрнли
|33
|13
|7
|13
|37-46
|46
|11
|Эвертон
|33
|12
|8
|13
|40-48
|44
|12
|Ньюкасл
|33
|11
|10
|12
|35-45
|43
|13
|Саутгемптон
|33
|13
|4
|16
|42-55
|43
|14
|Кристал Пэлас
|34
|11
|9
|14
|30-43
|42
|15
|Брайтон
|34
|8
|12
|14
|36-47
|36
|16
|Вест Хэм
|33
|8
|7
|18
|40-58
|31
|17
|Уотфорд
|34
|7
|10
|17
|31-53
|31
|18
|Астон Вилла
|33
|7
|6
|20
|36-62
|27
|19
|Борнмут
|33
|7
|6
|20
|32-59
|27
|20
|Норвич
|34
|5
|6
|23
|26-63
|21