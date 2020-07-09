{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

Дубль Салаха помог "Ливерпулю" победить "Брайтон" в матче чемпионата Англии по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Ливерпуля"
Футболисты "Ливерпуля" Мохаммед Салах и Джо Гомес EPA-EFE/Cath Ivill
Описание
Футболисты "Ливерпуля" Мохаммед Салах и Джо Гомес
© EPA-EFE/Cath Ivill

ТАСС, 9 июля. Футболисты "Ливерпуля" обыграли "Брайтон" со счетом 3:1 в гостевом матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе победителей дубль оформил Мохаммед Салах (6-я и 76-я минуты), еще один гол забил Джордан Хендерсон (8). У "Брайтона" отличился Леандро Троссард (45). Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер провел свой 536-й матч в АПЛ, по этому показателю он вышел на пятое место за всю историю лиги, уступая Гарету Барри (653 матча), Райану Гиггзу (632), Фрэнку Лэмпарду (609) и Дэвиду Джеймсу (572).

"Ливерпуль", уже оформивший чемпионский титул, набрал в турнирной таблице 92 очка. "Брайтон" идет 15-м, имея в активе 36 очков после 34 встреч. В следующем туре подопечные Юргена Клоппа 11 июля дома примут "Бёрнли", "Брайтон" в этот же день на домашнем стадионе сыграет с "Манчестер Сити".

В других матчах игрового дня "Вест Хэм" дома проиграл "Бёрнли" (0:1), "Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Ньюкасл" (5:0), "Вулверхэмптон" в гостях уступил "Шеффилду" (0:1).

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено проводить по пять замен.

Чемпионат Англии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ливерпуль34302275-2692
2Манчестер Сити33213981-3466
3Челси341861063-4660
4Лестер34178964-3259
5Манчестер Юнайтед331510856-3355
6Вулверхэмптон331313745-3652
7Арсенал341214850-4250
8Тоттенхэм331391152-4448
9Шеффилд Юнайтед331212934-3348
10Бёрнли331371337-4646
11Эвертон331281340-4844
12Ньюкасл3311101235-4543
13Саутгемптон331341642-5543
14Кристал Пэлас341191430-4342
15Брайтон348121436-4736
16Вест Хэм33871840-5831
17Уотфорд347101731-5331
18Астон Вилла33762036-6227
19Борнмут33762032-5927
20Норвич34562326-6321

 

Футбол в России
Борьба за еврокубки в Екатеринбурге. "Урал" примет "Динамо" в матче 27-го тура РПЛ
Болельщики в четверг также увидят встречу между "Рубином" и "Краснодаром"
Читать полностью