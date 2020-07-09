Газизов: работа гендиректором в "Спартаке" является большим вызовом

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Новый генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассматривает работу в столичном клубе как большой вызов для себя. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун сообщил, что Газизов на этой неделе приступит к работе. Во вторник "Спартак" объявил об увольнении с поста генерального директора Томаса Цорна. Газизов до этого был гендиректором "Уфы", в среду уфимский клуб на выезде обыграл "Ростов" (2:1) в 27-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги.

"Меня переполняют эмоции от того, что "Уфа" победила. Команда держится в группе лидеров турнира, это важно. Что касается "Спартака", после нескольких встреч с Леонидом Арнольдовичем [Федуном] я принял решение. Для меня это большой вызов, надеюсь, все будет хорошо".

Газизов занимал пост генерального директора "Уфы" с 2011 года. При нем уфимский клуб впервые в своей истории вышел в элитный дивизион чемпионата страны. По итогам сезона-2017/18 "Уфа" заняла шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), завоевав право сыграть в квалификации Лиги Европы, однако команда не смогла выйти в групповой этап турнира.