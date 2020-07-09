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Футбол на Украине

Киевское "Динамо" в 12-й раз завоевало Кубок Украины по футболу

В серии пенальти финального матча киевляне оказались точнее игроков "Ворсклы" - 8:7

ТАСС, 9 июля. Футболисты киевского "Динамо" в серии пенальти победили "Ворсклу" и стали обладателями Кубка Украины. Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 1:1, в серии пенальти точнее оказались игроки "Динамо" - 8:7.

В составе "Динамо" гол забил Беньямин Вербич (28-я минута), у "Ворсклы" отличился Руслан Степанюк (11).

"Динамо" в 12-й раз завоевало Кубок Украины, в предыдущий раз киевская команда побеждала в турнире в сезоне-2014/15. Киевскому "Динамо" принадлежит рекорд по количеству побед в чемпионате Украины (15), суперкубок страны клуб выигрывал восемь раз. "Ворскла" становилась обладателем Кубка Украины в 2009 году.

Кубок Украины разыгрывается с 1992 года. Рекорд по количеству побед в турнире принадлежит донецкому "Шахтеру" (13).

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