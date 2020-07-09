"Аталанта" обыграла "Сампдорию" и поднялась на третье место в чемпионате Италии

ТАСС, 9 июля. "Аталанта" одержала победу над "Сампдорией" со счетом 2:0 в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу.
Забитыми мячами отметились Рафаэл Толой (75-я минута) и Луис Муриэль (85).
Для "Аталанты" эта победа стала девятой подряд в чемпионате Италии, в предыдущий раз команда не смогла выиграть 2 февраля, тогда "Аталанта" сыграла вничью с "Дженоа" (2:2). Проигрывала "Аталанта" в последний раз 20 января в матче против СПАЛа (1:2).
В турнирной таблице "Аталанта" поднялась на третье место, набрав 66 очков. От лидирующего "Ювентуса" команда отстает на девять очков, от занимающего второе место "Лацио" - на два, идущий четвертым "Интер" "Аталанта" опережает на два очка (у миланского клуба есть матч в запасе), а занимающую пятое место "Рому" - на 15. Четыре лучшие команды по итогам чемпионата в следующем сезоне сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.
"Сампдория" имеет в активе 32 очка и занимает в таблице 16-е место. "Дженоа" (18-е место) проигрывает "Сампдории" пять очков. Команды, которые займут места с 18-го по 20-е, покинут высший дивизион чемпионата Италии.
Результаты других матчей игрового дня:
"Дженоа" - "Наполи" - 1:2;
"Фиорентина" - "Кальяри" - 0:0;
"Болонья" - "Сассуоло" - 1:2;
"Рома" - "Парма" - 2:1;
"Торино" - "Брешия" - 3:1.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ювентус
|31
|24
|3
|4
|65-30
|75
|2
|Лацио
|31
|21
|5
|5
|67-33
|68
|3
|Аталанта
|31
|20
|6
|5
|85-39
|66
|4
|Интер
|30
|19
|7
|4
|63-31
|64
|5
|Рома
|31
|15
|6
|10
|56-43
|51
|6
|Наполи
|31
|15
|6
|10
|50-41
|51
|7
|Милан
|31
|14
|7
|10
|43-39
|49
|8
|Сассуоло
|31
|12
|7
|12
|57-53
|43
|9
|Верона
|30
|11
|9
|10
|37-36
|42
|10
|Болонья
|31
|11
|8
|12
|44-49
|41
|11
|Кальяри
|31
|10
|10
|11
|48-46
|40
|12
|Парма
|31
|11
|6
|14
|42-42
|39
|13
|Фиорентина
|31
|8
|11
|12
|37-43
|35
|14
|Торино
|31
|10
|4
|17
|37-57
|34
|15
|Удинезе
|30
|8
|8
|14
|27-43
|32
|16
|Сампдория
|31
|9
|5
|17
|36-53
|32
|17
|Лечче
|31
|7
|7
|17
|40-71
|28
|18
|Дженоа
|31
|6
|9
|16
|38-60
|27
|19
|Брешия
|31
|5
|6
|20
|28-61
|21
|20
|СПАЛ
|30
|5
|4
|21
|23-53
|19