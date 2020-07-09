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Футбол в Италии

"Аталанта" обыграла "Сампдорию" и поднялась на третье место в чемпионате Италии

"Аталанта" одержала девятую победу подряд
Описание
© EPA-EFE/PAOLO MAGNI

ТАСС, 9 июля. "Аталанта" одержала победу над "Сампдорией" со счетом 2:0 в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Забитыми мячами отметились Рафаэл Толой (75-я минута) и Луис Муриэль (85).

Для "Аталанты" эта победа стала девятой подряд в чемпионате Италии, в предыдущий раз команда не смогла выиграть 2 февраля, тогда "Аталанта" сыграла вничью с "Дженоа" (2:2). Проигрывала "Аталанта" в последний раз 20 января в матче против СПАЛа (1:2).

В турнирной таблице "Аталанта" поднялась на третье место, набрав 66 очков. От лидирующего "Ювентуса" команда отстает на девять очков, от занимающего второе место "Лацио" - на два, идущий четвертым "Интер" "Аталанта" опережает на два очка (у миланского клуба есть матч в запасе), а занимающую пятое место "Рому" - на 15. Четыре лучшие команды по итогам чемпионата в следующем сезоне сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Сампдория" имеет в активе 32 очка и занимает в таблице 16-е место. "Дженоа" (18-е место) проигрывает "Сампдории" пять очков. Команды, которые займут места с 18-го по 20-е, покинут высший дивизион чемпионата Италии.

 

Результаты других матчей игрового дня:

"Дженоа" - "Наполи" - 1:2;

"Фиорентина" - "Кальяри" - 0:0;

"Болонья" - "Сассуоло" - 1:2;

"Рома" - "Парма" - 2:1;

"Торино" - "Брешия" - 3:1.

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ювентус31243465-3075
2Лацио31215567-3368
3Аталанта31206585-3966
4Интер30197463-3164
5Рома311561056-4351
6Наполи311561050-4151
7Милан311471043-3949
8Сассуоло311271257-5343
9Верона301191037-3642
10Болонья311181244-4941
11Кальяри3110101148-4640
12Парма311161442-4239
13Фиорентина318111237-4335
14Торино311041737-5734
15Удинезе30881427-4332
16Сампдория31951736-5332
17Лечче31771740-7128
18Дженоа31691638-6027
19Брешия31562028-6121
20СПАЛ30542123-5319

 

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