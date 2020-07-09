"Эспаньол" проиграл "Барселоне" и вылетел из высшего дивизиона чемпионата Испании

ТАСС, 9 июля. Футболисты "Барселоны" обыграли "Эспаньол" со счетом 1:0 в домашнем матче 35-го тура чемпионата Испании.
Единственный гол на 56-й минуте забил Луис Суарес. На 50-й минуте за грубую игру с поля был удален 17-летний нападающий "Барселоны" Ансу Фати, на 53-й минуте красную карточку получил полузащитник "Эспаньола" Поль Лосано.
"Эспаньол" потерпел шестое поражение подряд и лишился шансов сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата Испании, клуб занимает 20-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 35 матчах. "Барселона" идет второй, имея в активе 76 очков после 35 встреч. Лидирует мадридский "Реал" (77 очков в 34 играх). В следующем туре "Эспаньол" 12 июля дома сыграет с "Эйбаром", "Барселона" днем ранее на выезде встретится с "Вальядолидом".
"Эспаньол" в текущем сезоне выступал в Лиге Европы в одной группе с московским ЦСКА, команды обменялись гостевыми победами. "Эспаньол" вышел с первого места в 1/16 финала, где по сумме двух встреч уступил английскому "Вулверхэмптону".
Последний раз каталонский клуб вылетал во второй по силе дивизион чемпионата страны в сезоне-1992/93, но уже по итогам следующего сезона вернулся обратно. "Эспаньол" вылетел в пятый раз, при этом каждый раз команда не задерживалась во втором дивизионе более одного сезона, клуб из столицы Каталонии провел 85 сезонов в высшем дивизионе чемпионата Испании из 89. "Эспаньол" ни разу не становился чемпионом Испании, команда неоднократно завоевывала бронзовые медали, четырежды побеждала в Кубке Испании, дважды выходила в финал Кубка УЕФА.
Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Реал Мадрид
|34
|23
|8
|3
|62-21
|77
|2
|Барселона
|35
|23
|7
|5
|79-36
|76
|3
|Атлетико
|35
|16
|15
|4
|47-26
|63
|4
|Севилья
|34
|16
|12
|6
|49-33
|60
|5
|Вильярреал
|35
|17
|6
|12
|57-45
|57
|6
|Хетафе
|35
|14
|11
|10
|43-34
|53
|7
|Реал Сосьедад
|34
|15
|6
|13
|51-43
|51
|8
|Валенсия
|35
|12
|12
|11
|45-51
|50
|9
|Атлетик Бильбао
|34
|12
|12
|10
|38-29
|48
|10
|Гранада
|34
|13
|8
|13
|42-40
|47
|11
|Осасуна
|35
|11
|12
|12
|40-50
|45
|12
|Леванте
|34
|12
|7
|15
|42-47
|43
|13
|Вальядолид
|35
|8
|15
|12
|29-39
|39
|14
|Бетис
|35
|10
|11
|14
|47-55
|41
|15
|Сельта
|35
|7
|15
|13
|34-44
|35
|16
|Алавес
|34
|9
|8
|17
|32-51
|35
|17
|Эйбар
|34
|9
|8
|17
|34-51
|35
|18
|Мальорка
|34
|8
|5
|21
|35-59
|29
|19
|Леганес
|34
|6
|10
|18
|25-49
|28
|20
|Эспаньол
|35
|5
|9
|21
|27-55
|24