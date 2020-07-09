"Эспаньол" проиграл "Барселоне" и вылетел из высшего дивизиона чемпионата Испании

Единственный гол на 56-й минуте забил Луис Суарес. На 50-й минуте за грубую игру с поля был удален 17-летний нападающий "Барселоны" Ансу Фати, на 53-й минуте красную карточку получил полузащитник "Эспаньола" Поль Лосано.

"Эспаньол" потерпел шестое поражение подряд и лишился шансов сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата Испании, клуб занимает 20-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 35 матчах. "Барселона" идет второй, имея в активе 76 очков после 35 встреч. Лидирует мадридский "Реал" (77 очков в 34 играх). В следующем туре "Эспаньол" 12 июля дома сыграет с "Эйбаром", "Барселона" днем ранее на выезде встретится с "Вальядолидом".

"Эспаньол" в текущем сезоне выступал в Лиге Европы в одной группе с московским ЦСКА, команды обменялись гостевыми победами. "Эспаньол" вышел с первого места в 1/16 финала, где по сумме двух встреч уступил английскому "Вулверхэмптону".

Последний раз каталонский клуб вылетал во второй по силе дивизион чемпионата страны в сезоне-1992/93, но уже по итогам следующего сезона вернулся обратно. "Эспаньол" вылетел в пятый раз, при этом каждый раз команда не задерживалась во втором дивизионе более одного сезона, клуб из столицы Каталонии провел 85 сезонов в высшем дивизионе чемпионата Испании из 89. "Эспаньол" ни разу не становился чемпионом Испании, команда неоднократно завоевывала бронзовые медали, четырежды побеждала в Кубке Испании, дважды выходила в финал Кубка УЕФА.

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.