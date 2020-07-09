{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

"Эспаньол" проиграл "Барселоне" и вылетел из высшего дивизиона чемпионата Испании

"Эспаньол" пропустит пятый сезон высшего дивизиона чемпионата Испании в истории клуба
Нападающий "Эспаньола" Рауль де Томас EPA-EFE/ANDREU DALMAU
Описание
Нападающий "Эспаньола" Рауль де Томас
© EPA-EFE/ANDREU DALMAU

ТАСС, 9 июля. Футболисты "Барселоны" обыграли "Эспаньол" со счетом 1:0 в домашнем матче 35-го тура чемпионата Испании.

На эту тему

Единственный гол на 56-й минуте забил Луис Суарес. На 50-й минуте за грубую игру с поля был удален 17-летний нападающий "Барселоны" Ансу Фати, на 53-й минуте красную карточку получил полузащитник "Эспаньола" Поль Лосано.

"Эспаньол" потерпел шестое поражение подряд и лишился шансов сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата Испании, клуб занимает 20-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 35 матчах. "Барселона" идет второй, имея в активе 76 очков после 35 встреч. Лидирует мадридский "Реал" (77 очков в 34 играх). В следующем туре "Эспаньол" 12 июля дома сыграет с "Эйбаром", "Барселона" днем ранее на выезде встретится с "Вальядолидом".

"Эспаньол" в текущем сезоне выступал в Лиге Европы в одной группе с московским ЦСКА, команды обменялись гостевыми победами. "Эспаньол" вышел с первого места в 1/16 финала, где по сумме двух встреч уступил английскому "Вулверхэмптону".

Последний раз каталонский клуб вылетал во второй по силе дивизион чемпионата страны в сезоне-1992/93, но уже по итогам следующего сезона вернулся обратно. "Эспаньол" вылетел в пятый раз, при этом каждый раз команда не задерживалась во втором дивизионе более одного сезона, клуб из столицы Каталонии провел 85 сезонов в высшем дивизионе чемпионата Испании из 89. "Эспаньол" ни разу не становился чемпионом Испании, команда неоднократно завоевывала бронзовые медали, четырежды побеждала в Кубке Испании, дважды выходила в финал Кубка УЕФА.

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Реал Мадрид34238362-2177
2Барселона35237579-3676
3Атлетико351615447-2663
4Севилья341612649-3360
5Вильярреал351761257-4557
6Хетафе3514111043-3453
7Реал Сосьедад341561351-4351
8Валенсия3512121145-5150
9Атлетик Бильбао3412121038-2948
10Гранада341381342-4047
11Осасуна3511121240-5045
12Леванте341271542-4743
13Вальядолид358151229-3939
14Бетис3510111447-5541
15Сельта357151334-4435
16Алавес34981732-5135
17Эйбар34981734-5135
18Мальорка34852135-5929
19Леганес346101825-4928
20Эспаньол35592127-5524

 

Футбол в России
Борьба за еврокубки в Екатеринбурге. "Урал" примет "Динамо" в матче 27-го тура РПЛ
Болельщики в четверг также увидят встречу между "Рубином" и "Краснодаром"
Читать полностью