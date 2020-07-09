Борьба за еврокубки в Екатеринбурге. "Урал" примет "Динамо" в матче 27-го тура РПЛ

ТАСС, 9 июля. Программа 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в четверг двумя матчами. "Урал" в Екатеринбурге примет московское "Динамо" (17:00 мск), а в Казани местный "Рубин" встретится с "Краснодаром" (20:30 мск).

"Урал" и "Динамо" перед очной встречей занимают девятое и восьмое места в турнирной таблице чемпионата России, набрав по 32 очка. Москвичи опережают екатеринбуржцев по дополнительным показателям, они провели на одну игру меньше - матч 23-го тура с "Краснодаром" был перенесен на 19 июля. "Урал" в четырех матчах после возобновления чемпионата набрал семь очков, потерпев поражение от "Рубина" (1:2), победив "Тамбов" (2:1) и "Оренбург" (3:0), а также сыграв вничью с "Уфой" (1:1). "Динамо" в трех встречах после рестарта набрало всего два очка, сыграв вничью с ЦСКА (0:0), "Сочи" (1:1) и потерпев поражение от тульского "Арсенала" (0:1).

Команда, которая одержит победу в предстоящей встрече, укрепит позиции в борьбе за возможное попадание в еврокубки на следующий сезон. Шестая строчка, где с 33 очками сейчас располагается "Уфа", станет пропуском в квалификацию Лиги Европы, если трофей Кубка России завоюет петербургский "Зенит". Выступление в турнире также продолжают "Спартак", "Урал" и "Химки". Таким образом, "Урал" может попасть на международную арену двумя путями, у "Динамо" же остался только один шанс.

Среди подопечных Дмитрия Парфенова нет травмированных и дисквалифицированных футболистов. Наставник "Динамо" Кирилл Новиков в предстоящей игре не сможет рассчитывать сразу на четырех игроков. До конца сезона не сыграют переболевшие коронавирусом полузащитники Себастьян Шиманьский и Шарль Каборе, а также нападающий Клинтон Н'Жи. На поле не появится защитник Сергей Паршивлюк, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Игра станет 23-й в российской истории противостояния "Урала" и "Динамо". Москвичи побеждали 13 раз, екатеринбургский клуб был сильнее четырежды, еще пять игр завершились вничью. "Урал" на своем поле не проигрывает "Динамо" с сентября 2013 года, та встреча завершилась со счетом 1:4.

"Краснодар" в ожидании победы

В заключительном матче тура занимающий 12-е место "Рубин" (30 очков) на "Ак Барс Арене" примет располагающийся на третьей строчке "Краснодар" (45). Обе команды начали летний этап сезона не лучшим образом. Казанцы в четырех матчах набрали семь очков, победив "Урал" (2:1) и "Оренбург" (1:0), сыграв вничью с "Уфой" (0:0), а также потерпев поражение от московского "Локомотива" (0:2). "Краснодар" провел на один матч меньше - команде была присуждена техническая победа над "Оренбургом" (3:0), с "Ростовом" клуб сыграл вничью (1:1), а в прошлом туре подопечные Мурада Мусаева дома уступили "Зениту" (2:4).

Казанцы под руководством главного тренера Леонида Слуцкого в предстоящей игре будут вынуждены обходиться без получившего травму капитана команды Вячеслава Подберезкина, под вопросом находится появление на поле защитник Филипа Уремовича. Мусаев имеет более серьезные кадровые проблемы. Из-за травм в матче не сыграют продолжающие восстановление защитник Урош Спаич, полузащитник Виктор Классон и нападающий Ари, дисквалификация не позволит выйти на поле игроку обороны Сергею Петрову и форварду Маркусу Бергу. Под вопросом находится участие во встрече универсалов Дмитрия Стоцкого и Руслана Камболова.

Матч в Казани станет 18-м в истории противостояния "Рубина" и "Краснодара". Казанцы одержали три победы, потерпев 12 поражений и два раза сыграв вничью. При этом последняя встреча команд в столице Татарстана завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Из восьми матчей в Казани "Рубин" выиграл три, проиграл четыре, еще в одной игре была зафиксирована ничья.

Встречи 28-го тура чемпионата России пройдут 11 и 12 июля. В субботу состоятся матчи "Арсенал" - "Тамбов", "Ахмат" - "Зенит" и "Сочи" - "Спартак". В воскресенье будут сыграны встречи "Локомотив" - "Уфа", ЦСКА - "Рубин", "Динамо" - "Крылья Советов", "Оренбург" - "Ростов" и "Краснодар" - "Урал".