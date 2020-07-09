Борьба за еврокубки в Екатеринбурге. "Урал" примет "Динамо" в матче 27-го тура РПЛ

ТАСС, 9 июля. Программа 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в четверг двумя матчами. "Урал" в Екатеринбурге примет московское "Динамо" (17:00 мск), а в Казани местный "Рубин" встретится с "Краснодаром" (20:30 мск).
"Урал" и "Динамо" перед очной встречей занимают девятое и восьмое места в турнирной таблице чемпионата России, набрав по 32 очка. Москвичи опережают екатеринбуржцев по дополнительным показателям, они провели на одну игру меньше - матч 23-го тура с "Краснодаром" был перенесен на 19 июля. "Урал" в четырех матчах после возобновления чемпионата набрал семь очков, потерпев поражение от "Рубина" (1:2), победив "Тамбов" (2:1) и "Оренбург" (3:0), а также сыграв вничью с "Уфой" (1:1). "Динамо" в трех встречах после рестарта набрало всего два очка, сыграв вничью с ЦСКА (0:0), "Сочи" (1:1) и потерпев поражение от тульского "Арсенала" (0:1).
Команда, которая одержит победу в предстоящей встрече, укрепит позиции в борьбе за возможное попадание в еврокубки на следующий сезон. Шестая строчка, где с 33 очками сейчас располагается "Уфа", станет пропуском в квалификацию Лиги Европы, если трофей Кубка России завоюет петербургский "Зенит". Выступление в турнире также продолжают "Спартак", "Урал" и "Химки". Таким образом, "Урал" может попасть на международную арену двумя путями, у "Динамо" же остался только один шанс.
Среди подопечных Дмитрия Парфенова нет травмированных и дисквалифицированных футболистов. Наставник "Динамо" Кирилл Новиков в предстоящей игре не сможет рассчитывать сразу на четырех игроков. До конца сезона не сыграют переболевшие коронавирусом полузащитники Себастьян Шиманьский и Шарль Каборе, а также нападающий Клинтон Н'Жи. На поле не появится защитник Сергей Паршивлюк, который продолжает восстанавливаться после травмы.
Игра станет 23-й в российской истории противостояния "Урала" и "Динамо". Москвичи побеждали 13 раз, екатеринбургский клуб был сильнее четырежды, еще пять игр завершились вничью. "Урал" на своем поле не проигрывает "Динамо" с сентября 2013 года, та встреча завершилась со счетом 1:4.
"Краснодар" в ожидании победы
В заключительном матче тура занимающий 12-е место "Рубин" (30 очков) на "Ак Барс Арене" примет располагающийся на третьей строчке "Краснодар" (45). Обе команды начали летний этап сезона не лучшим образом. Казанцы в четырех матчах набрали семь очков, победив "Урал" (2:1) и "Оренбург" (1:0), сыграв вничью с "Уфой" (0:0), а также потерпев поражение от московского "Локомотива" (0:2). "Краснодар" провел на один матч меньше - команде была присуждена техническая победа над "Оренбургом" (3:0), с "Ростовом" клуб сыграл вничью (1:1), а в прошлом туре подопечные Мурада Мусаева дома уступили "Зениту" (2:4).
Казанцы под руководством главного тренера Леонида Слуцкого в предстоящей игре будут вынуждены обходиться без получившего травму капитана команды Вячеслава Подберезкина, под вопросом находится появление на поле защитник Филипа Уремовича. Мусаев имеет более серьезные кадровые проблемы. Из-за травм в матче не сыграют продолжающие восстановление защитник Урош Спаич, полузащитник Виктор Классон и нападающий Ари, дисквалификация не позволит выйти на поле игроку обороны Сергею Петрову и форварду Маркусу Бергу. Под вопросом находится участие во встрече универсалов Дмитрия Стоцкого и Руслана Камболова.
Матч в Казани станет 18-м в истории противостояния "Рубина" и "Краснодара". Казанцы одержали три победы, потерпев 12 поражений и два раза сыграв вничью. При этом последняя встреча команд в столице Татарстана завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Из восьми матчей в Казани "Рубин" выиграл три, проиграл четыре, еще в одной игре была зафиксирована ничья.
Встречи 28-го тура чемпионата России пройдут 11 и 12 июля. В субботу состоятся матчи "Арсенал" - "Тамбов", "Ахмат" - "Зенит" и "Сочи" - "Спартак". В воскресенье будут сыграны встречи "Локомотив" - "Уфа", ЦСКА - "Рубин", "Динамо" - "Крылья Советов", "Оренбург" - "Ростов" и "Краснодар" - "Урал".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|58-15
|65
|2
|Локомотив
|27
|14
|8
|5
|37-27
|50
|3
|ЦСКА
|27
|13
|7
|7
|39-26
|46
|4
|Краснодар
|25
|12
|9
|4
|42-27
|45
|5
|Ростов
|27
|12
|7
|8
|44-48
|43
|6
|Уфа
|27
|8
|12
|7
|21-22
|36
|7
|Спартак
|27
|9
|6
|12
|30-31
|33
|8
|Динамо
|25
|8
|8
|9
|21-27
|32
|9
|Урал
|26
|8
|8
|10
|33-45
|32
|10
|Арсенал
|27
|9
|4
|14
|32-39
|31
|11
|Сочи
|27
|7
|9
|11
|39-33
|30
|12
|Рубин
|26
|7
|9
|10
|15-25
|30
|13
|Ахмат
|27
|7
|9
|11
|26-38
|30
|13
|Тамбов
|27
|8
|4
|15
|33-37
|28
|15
|Крылья Советов
|27
|7
|6
|14
|30-38
|27
|16
|Оренбург
|27
|6
|5
|16
|26-48
|23